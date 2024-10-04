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定向越野／東南亞巡迴世界排名賽馬國登場 中華隊啟程

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊啟程吉隆坡，參加5日在馬來西亞開幕的2024東南亞定向越野巡迴世界排名賽第三站。圖／中華民國定向越野協會提供
中華隊啟程吉隆坡，參加5日在馬來西亞開幕的2024東南亞定向越野巡迴世界排名賽第三站。圖／中華民國定向越野協會提供

幸運未受到山陀兒颱風影響，中華定向越野代表隊一行6人，今天一早啟程前往吉隆坡，將參加5日將在馬來西亞開幕的2024東南亞定向越野巡迴世界排名賽第三站，這是定向越野國手今年第2項重點賽事，目標仍是備戰12月亞錦亞青定向越野錦標賽。

2024東南亞定向越野巡迴世界排名賽第三站，是在馬來西亞彭亨主要城市關丹舉行，訂於5日展開為期2天賽事，明天將進行短距離賽，6日進行中距離賽，今年共有地主馬來西亞與來自新加坡、印尼、香港及台灣等近百位好手參加。

中華民國定向越野協會透過2階段選拔與以賽代訓，選出優秀選手參賽，中華隊是由資深教練蘇峻增領軍，女國手林冠妤升格擔任助理教練暨管理，協會副秘書長林祝如綜理隊務，男選手為初次入選國家隊的聽障好手莊詠智及屏東好手許偉勝，女選手為金門女將陳怡芳。

中華民國定向越野協會理事長沈永賢表示，很慶幸此次中華隊出征沒有受到颱風影響，能按照計畫啟程，他期勉選手全力以赴，挑戰最佳成績。

中華隊

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