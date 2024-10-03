足球／驚人！貝克漢花25億買下邁阿密豪宅 打造個人水上皇宮

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今天在美國職業足球大聯盟（MLS）例行賽上半場5分鐘內踢進2球，率邁阿密國際隊以3：2險勝哥倫布機員隊，確定奪下東區冠軍。 梅西今天上半場45分鐘和

2024-10-03 12:23