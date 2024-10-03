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足球／驚人！貝克漢花25億買下邁阿密豪宅 打造個人水上皇宮
據英國《太陽報》報導，著名退休足球明星貝克漢(David Beckham)與妻子維多莉亞 (Victoria Beckham) ，於最近在美國邁阿密買下價值8000萬美金(約台幣25億)豪宅，該房於2018年興建，占地1萬4270平方英呎，擁有9間大房、9間浴廁4間小浴廁及大廚房，還有戶外泳池及水療中心、健身房、電影院，鄰近佛羅里達州比斯坎灣的水上皇宮，周圍環繞著樹木，享有鳥瞰海灣的壯麗景色。
貝克漢現年49歲目前是美國足球大聯盟邁阿密國際隊老闆，當年有「足球金童」之稱，包括踢球生涯及業外收入無可計數，妻子維多莉亞為歌手出身，並創立時尚品牌，兩人財富滾滾而來，貝克漢先前是在英格蘭擁有10公頃被媒體稱為「貝克漢宮」的豪宅，如今在美國置產，也表示美國可能也是他選擇終老地方之一。
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