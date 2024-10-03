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足球／邁阿密國際從爛隊翻身成冠軍隊 梅西：很高興做到了

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西。 路透
梅西。 路透

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今天在美國職業足球大聯盟（MLS）例行賽上半場5分鐘內踢進2球，率邁阿密國際隊以3：2險勝哥倫布機員隊，確定奪下東區冠軍。

梅西今天上半場45分鐘和補時階段連續進球，烏拉圭名將蘇亞雷斯（Luis Suarez）下半場也破門，最終以3：2拿下勝利，以戰績20勝4敗8和，鎖定隊史首次東區冠軍。

現年37歲的梅西去年離開法甲豪門巴黎聖日耳曼隊，邁阿密國際主席「足球金童」貝克漢（David Beckham）招募梅西加入，球隊實力顯著提升。

邁阿密國際去年9勝18敗7和、東區第14，今年成為東區冠軍，梅西受訪說，「很高興我們做到了，年初我們就知道這是一支為此而戰的球隊。我們一開始就掌握局勢，有球員能做到這點，很高興完成首要目標，我們現在要思考下一步。」

梅西

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