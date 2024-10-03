中國網賽／與辛納打造新世代對決 小蠻牛盼更多人參與

世界男單排名前2名的辛納（Jannik Sinner）與「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）昨天在ATP 500的中國大陸公開賽冠軍賽交手，最終兩人打出了賽史最長的3小時21分大戰，由阿爾卡拉斯以6：7（6：8）、6：4、7：6（7：3）勝出奪冠，且今年3度與辛納交手都拿下勝利。

在「三巨頭」時代逐漸走近尾聲的情況下，世界男子網壇新勢力近年快速崛起，其中又以阿爾卡拉斯與辛納兩位前後任球王的對決最受到關注，兩人在今年之前的7度對決中，辛納雖然保持4勝3敗對戰優勢，不過在今年的前兩度交手中，都由阿爾卡拉斯擊敗辛納勝出。

而兩人昨天晚間又在大陸公開賽決賽碰頭，並展開了一場3小時21分的激戰，改寫賽史單場比賽時長紀錄，最終則是由阿爾卡拉斯逆轉取勝，收下個人生涯首座大陸公開賽冠軍，且本季3度對戰辛納都拿下勝利。

阿爾卡拉斯奪冠破低潮！ 法新社

在今年溫網奪冠後，阿爾卡拉斯接下來卻陷入低潮，包括在辛辛那提名人賽首輪止步，美網更是在第二輪就爆冷出局，他也坦言美網失利對於他的打擊確實相當大，甚至讓他一度想要遠離球場，但這次的勝利將會幫助他重拾信心。

談到與辛納間的對決已經成為男子網壇新世代的焦點，阿爾卡拉斯也直言，希望藉由這樣的賽事讓更多人參與其中，「我認為對那些不看網球的人來說，可能就是這類型的比賽讓他們願意開始看球甚至是參與練習，我認為這很好，當我與辛納對決時，我認為這對網球來說是一件好事，因為我們總是打得非常激烈，比分也相當接近，這無疑是一場偉大的對決。」

至於辛納則是在賽後向阿爾卡拉斯送上祝福，並相約兩人未來仍要打出更多精采賽事，「今天我與團隊並沒有達成目標，不過沒關係，這又是一場偉大的戰鬥，幾天後我們又有一個新的機會，能夠在場上再度交鋒。」

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