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中國網賽／頂尖對決拚出賽史最長一役！小蠻牛逆轉球王奪冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
堪稱是當代最強兩名球員頂尖對決，打出賽史最久一役，最終由小蠻牛阿爾卡拉斯(左)擊敗球王辛納(右)奪冠。 法新社
堪稱是當代最強兩名球員頂尖對決，打出賽史最久一役，最終由小蠻牛阿爾卡拉斯(左)擊敗球王辛納(右)奪冠。 法新社

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner），兩位新生代指標球星在北京舉行的中國大陸公開賽決賽會師，兩人上演3小時又21分鐘的史詩級大戰，阿爾卡拉斯後來居上，以6：7（6：8）、6：4、7：6（7：3）逆轉強敵，在賽史最長戰役中高捧金盃。

奪下本季第4冠的阿爾卡拉斯說：「 他有機會兩盤奪勝，我也是，他也可以三盤拿下比賽，這是一場非常接近的比賽。辛納再一次展現出目前最佳球員的身手，至少對我來說，他打出的水準很不可思議，這是很高品質的網球，無論是身體上或精神上，他就像頭野獸。」

兩名頂尖好手第一盤就打到「搶7」，美網奪冠的辛納先下一城，也是最近19次「搶7」中的第18次勝家；決勝盤兩人再度打到「搶7」，辛納連破阿爾卡拉斯發球分下取得3：0優勢，不料接續戰況卻大翻轉，阿爾卡拉斯直接連拿7分，上演驚奇逆轉，也將和辛納的對戰推進到6勝4敗。

後來居上的阿爾卡拉斯強調，從沒失去希望，「誠實的說，我知道每次搶7的局勢幾乎都在辛納那邊，決勝盤我0：3落後時，他破了我兩個發球分，所以我沒失去希望，但我想『OK，我必須拚勁全力，讓我有機會靠近一點』。」

「我打出好球追平成3：3，我想著繼續努力，如果我落敗，至少我嘗試過了，所以這就是當下我所有的想法。」阿爾卡拉斯說。

中國公開賽屬於ATP 500系列賽事，21歲的阿爾卡拉斯登頂後，成為第一位在硬地、紅土和草地都拿下ATP 500賽事冠軍的選手，同時縮小和辛納「年終球王」爭奪戰的差距。

兩位好手接續就要投入上海大師賽，阿爾卡拉斯表示北京好表現至關重要，讓他增添不少信心，期待轉戰上海能保持好狀態。

美網 辛納 阿爾卡拉斯

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