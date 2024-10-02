桌球／不敵地主頭號種子 林昀儒、黃彥誠止步第二輪

世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽中國大陸站男單、男雙並進的「柚子」高承睿，今天和黃彥誠在男雙第二輪挑戰列頭號種子的地主名將組合林高遠／林詩棟，寶島小將首局就展現抗壓力、瓦解對手5個局點，可惜最終以局數1：3吞敗，止步16強。

19歲的高承睿和21歲的黃彥誠男雙首輪上演「輸2贏3」大逆轉，以13：15、11：13、12：10、11：9、11：7力退香港組合姚鈞濤／陳顥樺，今天碰林高遠／林詩棟，第一局先取得9：7領先，但遭連趕3分，寶島小將雖展現抗壓力，一連瓦解地主5個局點，仍以14：16失去首局。

第二局地主再以11：9拿下，寶島組合第三局以11：8回敬；第四局地主在幸運擦網球得分下取得7：5領先，台灣小將先追回1分，可惜暫停後立刻出現接發球失誤，接續高承睿兩個發球分也沒拿下，最終以6：11結束比賽。

寶島男雙是今天壓軸上場的台將，白天男單「山豬」廖振珽、女單黃怡樺都止步第二輪，陳思羽和新加坡搭檔馮耀恩混雙8強賽不敵地主林高遠／王藝迪，只有列女雙頭號種子的鄭怡靜／李昱諄收穫勝場，闖進女雙8強。

鄭怡靜明天將迎接單日兩戰考驗，女雙8強賽中午12點10分上陣，女單16強賽晚上7點45分出賽；男將僅存的高承睿男單第三輪原本假想敵是列頭號種子的地主「球王」王楚欽，但昨天王楚欽遭世界排名50的丹麥林德（Anders Lind）爆冷擊落，讓高承睿明天早上11點35分的對手改為丹麥黑馬。

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