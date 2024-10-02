網球／詹皓晴拚中國網球公開賽 女雙4強對手出爐
台灣網球女將詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃挺進中國公開賽的女雙8強，今天確定力拚4強門票的對手為斯洛伐克米哈利科娃與英國尼柯爾斯。
在北京舉行的中國網球公開賽屬於世界女子職業網球協會（WTA）千分等級，去年勇奪女雙亞軍的台灣女將詹皓晴，這次改與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）共組「台俄聯軍」，近況不俗的兩人在本屆賽事名列女雙第7種子。
挺過首輪另名台灣女將吳芳嫺與挪威愛克里（Ulrikke Eikeri）組合的挑戰，「台俄聯軍」以直落2順利晉級，加上女雙16強對手西班牙的巴多薩（PaulaBadosa）與捷克的穆霍娃（Karolina Muchova）選擇棄賽，讓「台俄聯軍」兵不血刃取得8強門票。
而在今天進行的女雙16強，斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova）與英國尼柯爾斯（OliviaNicholls）爆冷以7比6（7比5）、3比6、11比9扳倒頭號種子加拿大達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），下一輪將與「台俄聯軍」正面交鋒，爭取4強席次。
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