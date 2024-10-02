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羽球／世青團體賽全新賽制 中華隊分組全勝晉8強

中央社／ 台北2日電

在中國南昌舉行的世界青年混合團體羽球賽，中華隊今天在分組預賽最後一戰上演逆轉秀，以110比105擊敗實力相當的法國隊，以4戰全勝晉級8強。

今年世界青年混合團體羽球賽的賽制完全創新，是國際羽球總會（BWF）首度實施11分制的正式比賽。各隊預賽都需在男單、女單、男雙、女雙、混雙各排出2組，等於每隊有10個對戰組合要打。

除了第1組對戰是以先拿到11分就結束外，從第2組起，任何一方都是以先拿到「11分的倍數」才算結束這一組的對戰，而最先拿到總分110分的隊伍就取得勝利。

中華隊之前都以大比分先後擊敗斯洛伐克、亞美尼亞、新加坡，今天預賽最終戰，對上實力相當的法國隊，前3點打完以25比33落後，但從第4點女單的王珮伃吹起反攻號角，逐步縮小差距。

儘管前7點打完，台灣隊仍以72比77落後，但第8點的女雙陳妍妃、孫亮晴打出一波16比8的攻勢，反倒以88比85逆轉領先，也順利打出全隊氣勢，收下勝利。

總教練蘇義能在接受中央社訪問時表示，預賽大家表現得還算不錯，今天這場硬戰也順利取勝，8強賽沒意外的話，應該是對上中國，小選手們也會拚盡全力拿下勝利。

今年世界青年混合團體羽球賽，中華隊派出男選手有蔡政穎、吳哲穎、鄭筑升、林億豪、邱紹華、江子傑、賴柏佑、蘇偉誠、寶昕達古拉外、邱啓睿；女將孫亮晴、黃可欣、周芸安、李品沂、陳妍妃、謝宓妍、鄭宇倢、黃聖淳、王珮伃、王俞允。

羽球

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