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網球／大小蠻牛、球王齊聚六王大滿貫 台灣球迷免費看得到

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「六王大滿貫賽」將於16日展開。圖／DAZN提供
「六王大滿貫賽」將於16日展開。圖／DAZN提供

匯集頂尖球星約克維奇（Novak Djokovic）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）等好手的「六王大滿貫賽（Six Kings Slam）」將於16日開戰，6位頂尖選手將爭取史上最高的6百萬美元獎金，台灣運動娛樂平台DAZN今天宣布，全球球迷都能透過DAZN串流平台免費觀賽。

六王大滿貫賽並非職業網球聯合會（ATP）賽事，選手無法得到任何ATP積分，但主辦國沙烏地阿拉伯大撒幣，光是參賽就至少可以獲得150萬美元，奪冠更可帶回網球史上最高額的600萬美元獎金，幾乎是大聯盟冠軍獎金的2倍。

六王大滿貫賽除「三巨頭」之二的小約和納達爾，還有今年包辦法網和溫布頓的阿爾卡拉斯，以及俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）、丹麥新星魯內（Holger Rune）以及當前世界排名第一的義大利球王辛納（Jannik Sinner）。

納達爾和小約直接晉級4強，16日首日賽程將由辛納對決梅德維夫，勝家17日的4強賽挑戰小約；阿爾卡拉斯16日出戰魯內，勝家17日碰納達爾。

為了讓更多球迷享受頂尖賽事，DAZN宣布將免費直播此賽事，全球球迷均可收看這場具有里程碑意義的比賽。這場表演賽也是DAZN在中東地區取得的重大成功之一，特別是作為沙烏地阿拉伯利雅德季的全球轉播夥伴，DAZN已為全球觀眾帶來了「烈火擂台（Ring of Fire）」、「最重量級審判日（Day of Reckoning）」等拳擊賽事的轉播，最近更有創下紀錄的「利雅德季拳擊賽（Riyadh Season: Wembley Edition）」。

納達爾 辛納 阿爾卡拉斯

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