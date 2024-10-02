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香港網賽／奧運後一勝難求 謝淑薇連4站首輪落馬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國女網「一姊」謝淑薇。 聯合報系資料照
我國女網「一姊」謝淑薇。 聯合報系資料照

網球女雙世界排名第7的我國「一姊」謝淑薇，今年澳網包辦女雙和混雙金盃，溫布頓也打進4強，但巴黎奧運8強止步後一勝難求，今天在WTA125系列的香港女網賽再度首站落馬，是巴黎奧運後連4站一場出局。

謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）已取得年終賽門票，美網首輪出局後兩人分頭出擊，謝淑薇北京女網賽和去年法網合拍的的中國大陸「金花」王欣瑜攜手，但第一輪就止步，本周轉戰香港和雙打排名165的澳洲比勒爾（Kimberly Birrell）聯手。

台澳組合今天首輪面對羅馬尼亞組合妮可拉絲克（Monica Niculescu）／魯斯（Elena-Gabriela Ruse），第一盤成破發大戰，台澳組合一下場就遭破發，但也回破對手3個發球局，不過第11局遭到單盤第4度破發，以5：7失守。

第二盤台澳組合前兩個發球局都沒能保住，最終以2：6結束賽程。

謝淑薇巴黎奧運後和梅騰絲攜手打了辛辛那提女網賽和美網，辛辛那提首輪輪空後第二輪就落馬，美網更是第一場就爆冷輸球，回到亞洲參加北京和香港賽又都首輪出局，奧運後打了4站都沒再收穫勝場。

澳網 美網 謝淑薇

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