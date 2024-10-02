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遭媒體爆料黑歷史和爭議 體操協會理事長嚴正駁斥

中央社／ 台北2日電

今年3月底才走馬上任的中華民國體操協會理事長林建佳，今天遭媒體重提14年前疑似仲介賣淫事件，且現今還私下開班授課收取費用。對此，林建佳透過協會發出聯合聲明嚴正駁斥。

體操協會前任理事長童年寬在今年3月任期未滿前就下台，由高雄市明正國小體育組長林建佳接任體協理事長。不料林建佳今天遭到媒體爆料過去的黑歷史，以及現今諸多爭議。

體操協會和林建佳今天發出聯合聲明表示，「本會理事長在14年前所涉及的爭議和風波，當時都經過檢調單位逐一檢視後，確定獲得不起訴處分，顯示當時爆料皆為子虛烏有。如今在相隔14年後又被有心人士拿出來操作、以訛傳訛，已經造成本會極大困擾，將保留相關法律追訴權。」

林建佳聲明也提到，自己擔任常務理事的中華民國體操感覺統合總會，長期向社會善心人士募款作為聘請教練費用，協助身障學童從事復健運動，實屬無償公益性質。不過今年6月黃姓新進教練以個人行為用總會名義開班授課，在遭人檢舉後，感覺統合總會立即解除該教練職務並停止開課。

關於學校請假的爭議，林建佳強調，「本人確實因病取得醫生證明，需請長期病假，其過程經學校系統依教師請假規則辦理，一切合法，然疾病為個人隱私，實在不應成為攻擊之手段。」

體操協會指出，民國111年接受體育署補助新台幣3000多萬元經費，其中選手出國參賽經費約492萬元、舉辦全國賽約331萬元、其餘支出約9萬8000元；扣除上述經費後，其餘當中有555萬元用在培育潛力優秀選手上，2000多萬元補助黃金計畫的特優選手及亞運培訓隊，全都禁得起查驗。

最後體操協會強調，歷經半年來的努力，已將前任團隊留下的問題一一解決，並將財務、選手遴選與賽事舉辦趨於正常，未來也將依體育署指示，持續培育台灣體操人才。

亞運 體操協會 體育署

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