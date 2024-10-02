快訊

台南連放颱風假影響教學 忠孝國中延後期中考…他校也考慮

山陀兒強襲！三仙台驚見「2遊客悠閒觀浪」 海管處傻了：第一次有猴子來

國史館想做總統口述歷史 為何蔡英文、馬英九婉拒？

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／首輪爆冷勝南韓一哥 廖振珽第二輪錯過3局點出局

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國男桌好手「山豬」廖振珽。 聯合報系資料照
我國男桌好手「山豬」廖振珽。 聯合報系資料照

我國男桌好手「山豬」廖振珽在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽中國大陸站首輪爆出冷門，「輸2贏3」力退世界排名14的南韓「一哥」張禹珍，今天第二輪碰世界排名25的丹麥葛羅斯（Jonathan Groth），前兩局都握有領先但沒把握，以局數1：3無緣晉級。

世界排名109的廖振珽，首局一度取得8：6領先，但遭葛羅斯連趕5分先下一城；第二局換廖振珽在6：8時連拿4分，先取得局點優勢，但2個機會都沒把握，先遭葛羅斯追平，11：10的第3個機會又錯過，反讓對手連拿3分，讓「山豬」以11：13再失一局。

第三局廖振珽先取得10：7優勢，局點時再出現幸運擦網球，以11：7搶下局數，無奈第四局開局陷入1：5劣勢，喊出暫停後沒能止血，最終以3：11吞敗。

今天稍早進行的女單第二輪，我國老將黃怡樺碰地主覃予萱，以6：11、8：11、1：11敗陣，無緣加入鄭怡靜的16強行列。

中國大滿貫賽總獎金200萬美元，單打64籤、雙打32籤，昨天「一姊」鄭怡靜和「柚子」高承睿分頭打下勝利，兩人也成女單和男單16強的唯一台將代表，鄭怡靜今天晚上6點35分還要和李昱諄對決印度姊妹檔，先爭取8強門票。

高承睿第三輪原本假想敵是列頭號種子的地主「球王」王楚欽，但昨天王楚欽遭世界排名50的丹麥林德（Anders Lind）爆冷擊落，高承睿明天早上11點35分的對手改為丹麥黑馬。

廖振珽 羅斯 鄭怡靜

延伸閱讀

桌球／WTT中國大滿貫賽 陳思羽首搭馮耀恩闖混雙8強

桌球／WTT中國大滿貫賽 鄭怡靜陳思羽高承睿晉單打32強

金石志凌盃全國桌球錦標賽開打 奧運銅牌得主鄭怡靜與黃敏惠開球

桌球／林昀儒不敵中國林詩棟 無緣WTT澳門冠軍賽4強

相關新聞

桌球／首輪爆冷勝南韓一哥 廖振珽第二輪錯過3局點出局

我國男桌好手「山豬」廖振珽在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽中國大陸站首輪爆出冷門，「輸2贏3」力退世界排名14的南...

體壇失落的一天 穆湯波、羅斯籃棒雙傳奇殞落

國際體壇一次送走兩位傳奇人物。ＮＢＡ名人堂球星穆湯波前天因腦癌病逝，享年五十八歲；大聯盟史上安打王羅斯昨在拉斯維加斯家中...

網球／曾俊欣領軍拚海碩盃冠軍 韓國名將鄭泫參戰

2024台北海碩網球公開賽20日到27日在台北市網球中心登場，台灣隊將由球員曾俊欣領軍，率好手許育修及吳東霖捍衛主場，而...

射擊／劉恆妤10月拚世界盃總決賽 11月還有新任務

台灣選手劉恆妤12日將飛往印度參加射擊世界盃總決賽女子10公尺空氣手槍項目，首秀將力拚奪牌，而她11月還有新任務，將出征...

桌球／柚子讚啦！高承睿報仇退日強敵闖16強

剛在世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽打進4強，我國巴黎奧運國手「柚子」高承睿今天在WTT大滿貫賽中國大陸站再寫突破...

桌球／WTT中國大滿貫賽 陳思羽首搭馮耀恩闖混雙8強

台灣一姐鄭怡靜今天世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽以直落3橫掃荷蘭女將埃爾蘭，前進女單16強。而陳思羽與新加坡選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。