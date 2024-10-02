桌球／首輪爆冷勝南韓一哥 廖振珽第二輪錯過3局點出局

我國男桌好手「山豬」廖振珽在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽中國大陸站首輪爆出冷門，「輸2贏3」力退世界排名14的南韓「一哥」張禹珍，今天第二輪碰世界排名25的丹麥葛羅斯（Jonathan Groth），前兩局都握有領先但沒把握，以局數1：3無緣晉級。

世界排名109的廖振珽，首局一度取得8：6領先，但遭葛羅斯連趕5分先下一城；第二局換廖振珽在6：8時連拿4分，先取得局點優勢，但2個機會都沒把握，先遭葛羅斯追平，11：10的第3個機會又錯過，反讓對手連拿3分，讓「山豬」以11：13再失一局。

第三局廖振珽先取得10：7優勢，局點時再出現幸運擦網球，以11：7搶下局數，無奈第四局開局陷入1：5劣勢，喊出暫停後沒能止血，最終以3：11吞敗。

今天稍早進行的女單第二輪，我國老將黃怡樺碰地主覃予萱，以6：11、8：11、1：11敗陣，無緣加入鄭怡靜的16強行列。

中國大滿貫賽總獎金200萬美元，單打64籤、雙打32籤，昨天「一姊」鄭怡靜和「柚子」高承睿分頭打下勝利，兩人也成女單和男單16強的唯一台將代表，鄭怡靜今天晚上6點35分還要和李昱諄對決印度姊妹檔，先爭取8強門票。

高承睿第三輪原本假想敵是列頭號種子的地主「球王」王楚欽，但昨天王楚欽遭世界排名50的丹麥林德（Anders Lind）爆冷擊落，高承睿明天早上11點35分的對手改為丹麥黑馬。

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