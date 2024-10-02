穆湯波、羅斯 籃棒雙傳奇殞落

國際體壇一次送走兩位傳奇人物。ＮＢＡ名人堂球星穆湯波前天因腦癌病逝，享年五十八歲；大聯盟史上安打王羅斯昨在拉斯維加斯家中離世，享壽八十三歲。

穆湯波在二○一五年進入名人堂，最經典動作就是送出阻攻後搖動食指，病逝消息傳出後，籃球界同聲哀悼。ＮＢＡ主席席佛形容穆湯波擁有璀璨一生，不只是史上最佳阻攻和防守球員之一，場外也樂於助人，受到每個世代的籃球迷喜愛。

穆湯波於一九九一年開啟職業生涯，十八個ＮＢＡ球季效力金塊、老鷹、七六人、籃網、尼克和火箭隊，二○○九年宣告高掛球鞋，生涯拿過四次年度防守球員，三二八九次阻攻名列史上第二，一九九四年率領第八種子金塊上演季後賽史上第一次「老八傳奇」，淘汰頭號種子西雅圖超音速隊（雷霆隊前身）。