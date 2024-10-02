羽球／世青混合團體賽台灣分組3連勝 2日拚8強門票

中央社／ 台北1日電

台灣小將今天在羽球世界青年混合團體賽接連擊敗亞美尼亞、新加坡，明天將與同樣不敗的法國正面交鋒，爭取8強門票，值得一提的是，今年這項賽事破天荒採取「總分制」。

本屆羽球世青團體賽在中國南昌舉行，世界羽聯（BWF）為了增加參與度，同時縮短比賽時間，首次採取「總分制」，每場比賽都有2組男單、女單、男雙、女雙及混雙，比分一路累積，率先拿到110分的隊伍獲得勝利。

這次羽球世青團體賽有40個國家參與，共分8組、僅取分組第1晉級8強，其中台灣與法國、新加坡、斯洛伐克及亞美尼亞同在B組，隨著今天分別力退亞美尼亞、新加坡，台灣隊取得3連勝，明天將與同樣不敗的法國對決，力拚前進8強的門票。

教練蘇義能接受中央社採訪時表示，這批選手都是從亞洲青年羽球錦標賽銜接到世青賽，加上賽制規定一個人能夠兼打4點，因此整體實力比較穩定，選手經過前面幾場適應後，已經愈來愈習慣新的賽制，「明天打法國只要正常發揮，我覺得過關應該是沒問題。」

蘇義能認為，新賽制節奏很快，沒有太多戰術調整空間，賽前也告訴選手下場就要積極搶分、主動進攻，並且必須專注在每1分，「因為是接力賽，不管怎麼樣，後面還是有被追上來的機率。」

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