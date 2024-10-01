網球／曾俊欣領軍拚海碩盃冠軍 韓國名將鄭泫參戰

2024台北海碩網球公開賽20日到27日在台北市網球中心登場，台灣隊將由球員曾俊欣領軍，率好手許育修及吳東霖捍衛主場，而韓國名將鄭泫也將參戰。

總獎金16.4萬美元（約新台幣521萬元）的2024台北海碩網球公開賽為世界職業網球協會（ATP）挑戰賽125等級，冠軍可獲125分職業積分，20日點燃戰火，26日、27日分別舉行準決賽及決賽。

世界排名117名的「台灣一哥」曾俊欣、世界排名183的許育修及剛剛在泰國暖武里男網挑戰賽稱王的吳東霖力拚繼2014年退役好手盧彥勳後，第2名勇奪單打冠軍的地主選手，而今年雙打成績亮眼、5月在華國三太子盃奪冠的球員何承叡也希望能把冠軍留在台灣。

值得一提的是兩度在台北海碩網球公開賽封王、世界排名最高曾第19名的鄭泫透過影片表示，相當興奮與期待重返台灣，「在台灣有難忘的參賽回憶，所以我特別喜歡在台灣比賽，無論是熱情的球迷、美食或文化，我已經等不及要過來，期待很快見到大家。」