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射擊／劉恆妤10月拚世界盃總決賽 11月還有新任務

中央社／ 台北1日電
劉恆妤。圖／國訓中心提供
劉恆妤。圖／國訓中心提供

台灣選手劉恆妤12日將飛往印度參加射擊世界盃總決賽女子10公尺空氣手槍項目，首秀將力拚奪牌，而她11月還有新任務，將出征世界大學射擊錦標賽，將驗收近期加練25公尺手槍成果。

2024年世界盃總決賽13日將在印度揭開序幕，台灣今年僅巴黎奧運定向飛靶銅牌得主李孟遠、女子10公尺空氣手槍劉恆妤獲得參賽席次，而2人都是首度參與這場盛事。

劉恆妤接受中央社訪問時表示，能參與這場比賽很有意義，代表對於她一年來努力的肯定。

李孟遠先前已喊話將力拚登上頒獎台，而劉恆妤同樣期許自己能發揮最佳表現，瞄準決賽、甚至拿下獎牌，她說，「能跟那麼多位厲害的選手們進入到這場總決賽，我覺得會是一個很大的挑戰及成長。」

劉恆妤日前在巴黎奧運女子10公尺空氣手槍資格賽排名第13，奧運初體驗無緣決賽，但其實她前5輪表現不俗，可惜第6輪未能延續手感，而教練陳秋燕也點出問題，在於經驗不足，因此關鍵時刻無法從容面對。

劉恆妤過去主項為10公尺空氣手槍，而早在去年教練就有想讓她加練25公尺手槍的想法，後來因為拿到巴黎奧運10公尺空氣手槍資格而暫緩。

陳秋燕透露，在結束巴黎奧運後，8月底曾赴韓國移地訓練2週，讓劉恆妤專心練習25公尺手槍，畢竟這也是奧運項目之一，將在11月世界大學射擊錦標賽驗收。

巧合的是，下半年世界盃總決賽和世大錦2大賽都在印度新德里舉行，陳秋燕也做好準備，她透露，除了水會飲用瓶裝水外，也會帶鍋具下廚。

劉恆妤 李孟遠

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