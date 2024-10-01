桌球／柚子讚啦！高承睿報仇退日強敵闖16強
剛在世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽打進4強，我國巴黎奧運國手「柚子」高承睿今天在WTT大滿貫賽中國大陸站再寫突破，今天第二輪他面對世界排名17的日本戶上隼輔，以局數3：1拍下強敵，不但報了巴黎奧運對戰落敗之仇，更成為第一位闖進男單16強的台將。
高承睿和「山豬」廖振珽是唯二從男單首輪出線的台將，高承睿今天先出賽，世界排名23的「柚子」遭遇今年碰戶上隼輔，第一局以11：6拿下，第二局更上演逆轉勝，先在7：10落後下連拿3分，接續再瓦解對手第4個局末點，反以13：11搶下，取得局數「聽牌」優勢。
第三局戶上隼輔雖以11：5拿下，第四局高承睿就打出4：0開局攻勢，雖遭對手追平後1分超前，「柚子」在7：8下連趕4分，最終就以11：8搶下勝利。
這已是高承睿今年第3次和戶上隼輔交手，今年1月WTT多哈挑戰賽、8月巴黎奧運團體賽都是戶上隼輔奪勝，今天高承睿甜蜜復仇，下戰可能遭遇列頭號種子的大陸「世界球王」王楚欽。
高承睿今天單日兩戰，白天進行的男雙，他和黃彥誠上演「輸2贏3」大逆轉，以13：15、11：13、12：10、11：9、11：7力退香港組合姚鈞濤／陳顥樺，同樣闖進16強。
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