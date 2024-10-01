桌球／WTT中國大滿貫賽 陳思羽首搭馮耀恩闖混雙8強

台灣一姐鄭怡靜今天世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽以直落3橫掃荷蘭女將埃爾蘭，前進女單16強。而陳思羽與新加坡選手馮耀恩首度搭配，16強賽以3比1扳倒西班牙組合，躋身8強。

總獎金200萬美元（約新台幣6380萬元）的中國大滿貫賽，屬於WTT頂級賽事，台灣女單有3名好手闖進32強，包括世界排名第10的鄭怡靜，以及積極持續爭取積分、衝刺排名的陳思羽與黃怡樺。

鄭怡靜今天率先在女單32強上陣，對手為荷蘭女將埃爾蘭（Britt Eerland），雙方唯一1次交手已是2018年世界桌球錦標賽，當時鄭怡靜以直落3獲勝。

不過，相隔6年才碰頭，鄭怡靜首局費了一番功夫，才以12比10拿下，次局開局就連得4分，打出不同氣勢，以11比4再拿1局。

鄭怡靜第3局面對對手頑強抵抗，在7比7平手時，連得4分鎖定勝利，以11比7獲勝，16強將碰上奧地利的波卡諾娃（Sofia Polcanova）與中國的王曉彤之間的贏家。

至於陳思羽本週混雙改搭新加坡選手馮耀恩，首度攜手就打出驚奇，今天16強賽再以3比1淘汰第3種子西班牙組合羅貝斯（Alvaro Robles）與肖瑤茜，闖進8強。

陳思羽接受中央社記者訪問時表示，由於是第一次搭配，心態也都很放鬆，溝通很不錯，「節奏上感覺還滿搭。」

另外，19歲台灣小將高承睿今天1日2戰，在晚間與日本好手戶上隼輔爭奪男單16強門票前，先與黃彥誠在男雙首輪合體，在先丟2局情況下，連追3局，最終以3比2逆轉擊敗香港組合陳顥樺與姚鈞濤，晉級16強。

高承睿與黃彥誠接下來還有硬仗要打，16強將遭遇到頭號種子中國組合林高遠與林詩棟。