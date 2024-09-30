足球／2018世足奪冠功臣 法國名將格里茲曼退出國家隊
法國足球明星格里茲曼（Antoine Griezmann）今天宣布他將退出國家隊，結束他為成人國家隊征戰的十年生涯。格里茲曼是法國奪下2018世界盃冠軍的功臣之一。
法新社報導，格里茲曼在社群媒體X附上影片寫道：「我懷著一顆充滿回憶的心，結束我人生中的此一篇章。在經歷了令人難以置信的十年之後，我懷著深深的情感宣布從法國國家隊退休。」
格里茲曼現年33歲，曾任法國成人國家隊副隊長，目前效力於西甲馬德里競技（Atletico Madrid）司職前鋒，2014年3月首次為法國成人國家隊出賽．2010至12年曾入選法國U-19、U-20及U-21國家隊。
在法國成人國家隊期間，格里茲曼出戰137場比賽，僅遜色於前隊友洛里斯（Hugo Lloris）的145場，以及1998世界盃法國奪冠名將圖拉姆（LilianThuram）的142場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言