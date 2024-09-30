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足球／2018世足奪冠功臣 法國名將格里茲曼退出國家隊

中央社／ 巴黎30日綜合外電報導
格里茲曼宣布退出國家隊。美聯社
格里茲曼宣布退出國家隊。美聯社

法國足球明星格里茲曼（Antoine Griezmann）今天宣布他將退出國家隊，結束他為成人國家隊征戰的十年生涯。格里茲曼是法國奪下2018世界盃冠軍的功臣之一。

法新社報導，格里茲曼在社群媒體X附上影片寫道：「我懷著一顆充滿回憶的心，結束我人生中的此一篇章。在經歷了令人難以置信的十年之後，我懷著深深的情感宣布從法國國家隊退休。」

格里茲曼現年33歲，曾任法國成人國家隊副隊長，目前效力於西甲馬德里競技（Atletico Madrid）司職前鋒，2014年3月首次為法國成人國家隊出賽．2010至12年曾入選法國U-19、U-20及U-21國家隊。

在法國成人國家隊期間，格里茲曼出戰137場比賽，僅遜色於前隊友洛里斯（Hugo Lloris）的145場，以及1998世界盃法國奪冠名將圖拉姆（LilianThuram）的142場。

在2018俄羅斯世界盃決賽，法國以4比2擊敗克羅埃西亞，格里茲曼獲選決賽最佳球員。

克羅埃西亞 羅斯 西甲

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