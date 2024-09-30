聽新聞
0:00 / 0:00
羽球／繼續養傷 戴資穎退出北極、丹麥賽
昨天上午開心出席粉絲見面會的我國羽球「一姊」戴資穎，今天就醫檢查膝蓋傷勢後決定退出10月兩場歐洲站，10月8日芬蘭萬塔舉行的北極公開賽、10月15日丹麥奧登斯進行的丹麥公開賽都見不到小戴身影。
丹麥公開賽屬於BWF超級750大賽，小戴過往打下輝煌戰績，2016年首闖決賽、18年首度登頂，19年更寫下2連霸，但今年受限身體狀況，無法挑戰第3冠。
小戴昨天出席球迷會時就透露，原本排定的10月兩站歐洲賽事「不確定參賽」，今天兩場賽事的退賽名單就出現小戴名字；BWF官網顯示，小戴退賽時間是台灣時間今天下午4點07分，小戴也成目前兩場賽事最後退出的女單選手。
今年賽季後將退役的小戴昨天也提到，即將退役，對許多事情都有捨不得的情感，但幾個月來因傷力不從心，心境也有所轉換，「沒有那麼執著說一定要怎樣，因為身體狀況沒有辦法負荷我想做的事情。」
小戴目前世界排名第5，年終賽積分排在第12位，距離第8的印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）不到4千分，11月還有BWF超級500系列的日本名人賽和750系列的大陸名人賽可以爭取積分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言