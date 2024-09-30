羽球／繼續養傷 戴資穎退出北極、丹麥賽

昨天上午開心出席粉絲見面會的我國羽球「一姊」戴資穎，今天就醫檢查膝蓋傷勢後決定退出10月兩場歐洲站，10月8日芬蘭萬塔舉行的北極公開賽、10月15日丹麥奧登斯進行的丹麥公開賽都見不到小戴身影。

丹麥公開賽屬於BWF超級750大賽，小戴過往打下輝煌戰績，2016年首闖決賽、18年首度登頂，19年更寫下2連霸，但今年受限身體狀況，無法挑戰第3冠。

小戴昨天出席球迷會時就透露，原本排定的10月兩站歐洲賽事「不確定參賽」，今天兩場賽事的退賽名單就出現小戴名字；BWF官網顯示，小戴退賽時間是台灣時間今天下午4點07分，小戴也成目前兩場賽事最後退出的女單選手。

今年賽季後將退役的小戴昨天也提到，即將退役，對許多事情都有捨不得的情感，但幾個月來因傷力不從心，心境也有所轉換，「沒有那麼執著說一定要怎樣，因為身體狀況沒有辦法負荷我想做的事情。」