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北京女網／連勝3場平復出最佳 大坂直美期待對決高芙
日本前球后大坂直美在北京女網賽持續挺進，今天更寫下產後復出首度擊敗美國女將的紀錄，她第三輪以6：3、6：2擊敗美國對手沃利內茨（Katie Volynets），第四輪將和美國名將高芙（Coco Gauff）上演話題對決。
這場女單第三輪賽事因雨延後一天才舉行，4屆大滿貫得主大坂直美僅僅花1小時又17分鐘就拍下世界排名60的對手，3連勝已經追平產後復出最佳成績。
奪勝後臉上掛著大大笑容，大坂直美說：「對我來說，我希望從最後一場比賽中不斷成長，我試著從頭開始就保持非常積極。」
明天將對決大會第4種子高芙，這也將是兩位美網前冠軍近2年來的第一次碰頭，過去4度交手兩人各拿2勝，大坂直美正向說：「我相信這對我會是很酷的測試，她今年打得非常好，很興奮要迎接這場比賽，我知道球迷也會很興奮來看這一戰。」
大坂直美是2019年的北京女網賽冠軍，也是目前僅存的前冠軍，她回憶說，當時抵達北京時，大家都提到她處於連勝狀態，她也武裝自己，後來真的高舉金盃，決賽還是拍下當時的澳洲球后芭蒂（Ashleigh Barty）登頂。
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