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桌球／輸二贏三大逆轉 廖振珽爆冷淘汰南韓一哥

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
廖振珽。報系資料照
廖振珽。報系資料照

總獎金200萬美金的中國大陸世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽，今天持續進行第一輪賽事，我國好手「山豬」廖振珽上演驚奇逆轉，且是「輸2贏3」力退世界排名14的南韓「一哥」張禹珍，爆出首輪大冷門。

世界排名109的廖振珽資格賽先後擊敗葡萄牙阿波羅尼亞（Tiago Apolonia）、香港林兆恆及列資格賽第2種子的德國手沃勒（Ricardo Walther），連勝3場晉級會內賽；今天碰張禹珍，廖振珽更扭轉過去兩度對戰吞敗的劣勢，先失兩局下急起直追，硬是以10：12、5：11、11：8、11：6、11：9拍下種子。

我國另名男單代表馮翊新今天也是打滿5局，可惜錯過第4局2個賽末點，遭中國大陸新秀陳垣宇5局逆轉，無緣加入廖振珽和昨天晉級的「柚子」高承睿行列。

第一輪壓軸登場的台將黃怡樺，女單首輪面對西班牙華裔女將肖瑤茜，前兩局先拿下後卻被連趕2局，所幸決勝局在7：9落後下連趕2分，且瓦解對手一個「賽末點」，最終在9：10落後下連趕3分，驚險以11：6、11：2、9：11、8：11、10：12晉級32強。

昨天賽程中，我國「一姊」鄭怡靜和陳思羽都闖過第一關，陳思羽今天晚上還要和香港李皓晴合作女雙出賽。

大聯盟 廖振珽 陳思羽

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