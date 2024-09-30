大隘三鄉運動會賽事將於光輝十月登場 歡迎全國民眾共下來北埔尞

新竹縣「大隘文化季」之「大隘三鄉運動會」，今（30日）在北埔鄉慈天宮舉辦迎取慈天宮母火點燃運動賽事聖火傳遞儀式。本屆三鄉聯合運動會將於10月26日在新竹縣北埔鄉熱鬧舉辦，部分球類賽事以及首次舉辦的鄉長盃電競比賽則於10月19日搶先開跑。今日客家委員會由藝文傳播處處長廖美玲代表出席，偕同北埔鄉長莊明增、峨眉鄉長王增忠、寶山鄉長邱振瑋、北埔峨眉議員王辰翔、寶山鄉議員邱坤桶以及三鄉代表、村長等，共同舉辦記者會及啟動儀式，象徵大隘三鄉團結一致，往共同的目標邁進，期與世界接軌，永續傳承客庄精神。歡迎全國民眾共下來客庄共襄盛舉，感受客庄文化的魅力。

「大隘三鄉」北埔鄉、峨眉鄉、寶山鄉聯合運動會睽違40年，去年由寶山鄉重新舉辦，今年則由北埔鄉公所擴大舉辦為期兩周的「大隘文化季」。北埔鄉長莊明增指出，今年規劃將三鄉運動會擴大舉辦，是為了讓更多人來認識新竹縣的客庄文化，新竹以科技聞名全台，但是新竹不是只有廠房及現代科技，更有豐富的歷史文化，值得民眾探訪與親身體驗，在客委會與新竹縣政府的鼎力支持下，規劃了一系列的文化產業活動與運動賽事，希望透過活動凝聚全國客家人的情感，將客家精神發揚光大，打造「北大隘 南六堆」的全國知名度。

2024大隘文化季活動，其中球類競賽與第一屆鄉長盃電競比賽將於10月19日舉辦，膨風路跑嘉年華緊接著於10月20日上午登場，下午還有國際音樂會，將邀請韓國知名樂團與國內樂團一起同台演出，活動當天還有好吃好玩的產業市集，讓遊客好逛、好吃、好玩，更好買。主活動日將於10月26日於北埔國中盛大開幕，除了傳統的田徑比賽外，還有熱鬧有趣的客家趣味競賽，滾鐵環、揹穀包、採種搶收等等，本次賽事還特別規劃早期客家年節常見的博弈競賽，包括押象棋、跌三烏、四色牌等，讓這次的運動會更增添濃厚的客庄色彩。

除了舉辦各項競賽活動，展現大隘三鄉的團結精神與文化風采外，北埔鄉公所還收集了大隘三鄉開墾以來許多珍貴的歷史照片於鄧南光影像紀念館策畫展出，敬邀全國民眾親臨現場，一同見證這場盛大的文化盛事。這場運動會的火炬已經點燃，我們期待10月的到來，見證客庄文化的再次發光發熱。

手工炒茶點燃母火盆。主辦單位提供