LPGA／阿肯色錦標賽 徐薇淩單日獵2鷹並列第24作收
LPGA阿肯色錦標賽今天進行最終回合，台灣好手徐薇淩罕見單日獵2鷹，連3天繳出68桿，最終以低於標準9桿的204桿、並列第24名作收，而來自泰國的蘇萬娜普菈經歷延長賽後奪冠。
總獎金300萬美元（約台幣9582萬元）的美國女子職業高爾夫（LPGA）阿肯色錦標賽（Walmart NWArkansas Championship）從2007年開辦，是LPGA少數打3回合的賽事，台灣高爾夫天后曾雅妮，曾在2010、2011年兩度封后。
今年的阿肯色錦標賽，台灣共有徐薇淩、錢珮芸、李旻、侯羽桑、程思嘉等5人參賽，前2回合結束後，剩下巴黎奧運國手徐薇淩、錢珮芸，以及李旻等3人晉級。
徐薇淩今天在最終回合表現宛如洗三溫暖，全場抓5博蒂、獵2鷹，但也吞下2柏忌、2次雙柏忌，連續第3天都繳出低於標準3桿的68桿，順利以204桿完賽，這也是她本賽季連續第4場晉級。
徐薇淩在接受中央社訪問時表示，這真的是很刺激的一天，「幸好前9洞打完我還是有堅持下去，前面花得多後9洞也都有賺回來，至少最後1洞獵鷹收尾，心情也可以開心一點。」
現年29歲的徐薇淩，目前在LPGA年度CME積分排名暫居第80名，只要穩定發揮，很有機會繼續保住明年的全卡參賽資格（積分前100名）。
泰國好手蘇萬娜普菈（Jasmine Suwannapura）打完3回合，和中國的李億同為196桿，2人進入延長賽。延長賽選在標準5桿的第18洞舉行，首次2人都打博蒂，第2次蘇萬娜普菈順利獵鷹才帶走勝利。
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