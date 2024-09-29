桌球／WTT中國大滿貫賽 鄭怡靜陳思羽高承睿晉單打32強

台灣桌球一姐鄭怡靜今天世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽女單首輪，以直落3橫掃澳洲選手劉楊子，與陳思羽、高承睿分頭挺進單打32強。

世界排名第10的鄭怡靜9月中旬的澳門冠軍賽止步8強後，相隔2週再度提拍上陣，參加在中國北京舉辦的WTT中國大滿貫賽。

鄭怡靜女單首輪面對排名第35的澳洲華裔選手劉楊子，首局在5比5平手時連得4分超前，以11比7先搶下1局，次局乘勝追擊，以11比7再下一城。

鄭怡靜第3局面對對手頑強抵抗，在10比8領先時，儘管錯過1個賽末點，所幸頂住壓力，以11比9贏得勝利，32強將出戰荷蘭女將埃爾蘭（Britt Eerland）。

至於陳思羽本週3線作戰，除了女單外，女雙、混雙分別與香港選手李皓晴、新加坡選手馮耀恩搭檔。

陳思羽稍早與馮耀恩攜手，取得混雙16強門票，女單也通過首輪考驗，以3比1擊退16歲埃及小將戈達（Hana Goda），收下單日第2勝。

男單部分，高承睿與法國選手戈齊（Simon Gauzy）上演5局大戰，以3比2逆轉前進男單32強，報了今年2月在世界桌球團體錦標賽失利的一箭之仇。