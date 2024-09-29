足球／和柬埔寨踢平 中華隊U20一和三敗無緣晉級

2025年亞足聯U20亞洲盃資格賽今天在輔仁大學舉行最後一天賽程，中華隊雖然已經無緣晉級，不過球員面對柬埔寨仍全力爭取賽會首勝，上半場更靠陳冠霖在禁區內撿漏破門先馳得點，不過柬埔寨很快把握角球機會追平戰局，最終兩隊1：1握手言和。

中華隊總教練黃正宗說：「賽前已經有做好準備，也了解對手實力，沒辦法拿到首勝相當可惜。」今天有多次判決對中華隊不利，黃正宗表示，吹判也是比賽的一部分，對球員而言是很好的學習機會。

幫助中華隊破門取得領先的陳冠霖表示，這次的進球很大的提高的自信，很開心能夠幫助中華隊進球，不過沒能拿下勝利還是覺得有些可惜。

今天另場賽事由烏茲別克以5：0戰勝巴林，因此賽前柬埔寨確定位居B組第二，能否晉級還需要跟其他組球隊比較戰績；賽前柬埔寨為「-3」的淨勝球數，晉級有難度，這場比賽需要全力搶勝，並爭取更多進球數。

開賽中華隊攻勢猛烈，第10分鐘林靖哲將球高吊禁區，張斯宇底線頭頂給楊朝景射門，不過被柬埔寨門將擋下；陳冠霖趁亂起左腳破門，幫助中華隊先馳得點，以1：0取得賽會首度取得領先。

後續中華隊獲得多次得分機會，第25分鐘張斯宇在禁區接球，挑球過掉對手，起左腳射門，可惜角度射偏；第27分鐘，楊朝景成功過人後在禁區外遠射，無奈射太高沒能把握。

連續錯過得分機會，大減中華隊氣勢，而柬埔寨抓準機會，第35分鐘攻到中華隊門前，普達泰（Phoeuk Thatthai）射門一度反彈到張承揚的手，不過裁判並沒有吹哨，隨後柬埔寨把握角球機會，索瓦納拉（Eav Sovannara）接到隊友傳球，以頭錘順利破門，柬埔寨追平戰局。

上半場雙方1：1戰平，下半場柬埔寨體力明顯下滑，跑動跟不上中華隊節奏，因此中華隊獲得多次射門機會，第55分鐘替補上場的廖倢揚在禁區內接應，將球頂向球門，不過被門將抱住；第68分鐘林靖哲開角球，廖倢揚先是頭槌中柱，接著張承揚補射也沒能破網。

後續雙方攻勢趨緩，中華隊多次攻門機會，總是差臨門一腳，最終雙方1比1戰平，中華隊以1和3敗結束本次資格賽，柬埔寨則需等待其他組賽事，才能確定能否晉級會內賽。

賽後柬埔寨總教練行德浩二說：「對我們而言，平手是不差的結果。中華隊今天戰術、技術都表現得好，很開心能夠拿下一分。」踢進柬埔寨唯一分數的索瓦納拉說：「這是很棒的比賽，對最終結果感到很失望，我們應該能夠有更好的表現。不過很謝謝來現場支持的球迷。」