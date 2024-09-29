澳門羽賽／錯過冠軍點 寶島女雙遭逆轉飲恨

今年開始攜手的我國女雙組合謝沛珊／洪恩慈，澳門公開賽一路闖進決賽，今天和合拍才3站的中國大陸組合張殊賢／李汶妹交手，寶島組合首局最多6分優勢沒能把握，雖將戰局延長到決勝第3局，可惜錯過自己的「冠軍點」機會，遭對手逆轉帶走冠軍。

張殊賢／李汶妹從月初香港公開賽才開始攜手，前一站BWF超級1000的大陸公開賽勇闖決賽，目前排名已上升到世界排名91。今年開始合作的寶島組合目前排名54，和大陸新組合是首度碰頭。

首局列第8種子的寶島女雙一度12：6領先，但先遭16：16追平，比分拉鋸下洪恩慈在19：18時又發生發球失誤，接續又回球出界，反讓對手先取得局末點；寶島組合雖接連化解對手3個局點，但自己一次拿下局數的機會也把握，以23：25讓出首局。

第二局寶島組合比賽前段曾握有9：5優勢，中段雖數度遭追平，15：15時連拿3分穩住優勢，以21：18追平局數。

第三局寶島組合5：2領先時，張殊賢申請醫療暫停，但恢復比賽後連續追分，從4：10落後到連拿7分反超，不過換場後台灣女將連拿3分再要回領先，接續比數一路拉鋸，大陸組合的誤判讓寶島女雙先取得20：19的「冠軍點」，但洪恩慈的判斷失誤讓比分再平手，謝沛珊分球又出界，接續寶島組合又回球出界，無奈以20：22錯過合作的第一座金盃。

澳門公開賽屬於BWF超級300系列，我國共有兩組女將闖進決賽，稍早進行的女單決賽中，中租林湘緹先盛後衰，以23：21、9：21、11：21敗給列第6種子的中國大陸對手高昉潔，亞軍成績仍創個人在BWF超級賽事最佳成績。