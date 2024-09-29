桌球／林昀儒首輪落馬 簡彤娟不敵61歲「阿嬤」選手

世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽中國大陸站會內賽今天全面開戰，我國「一哥」林昀儒卻滑鐵盧，面對世界排名24的瑞典謝爾貝里（Anton Kallberg）苦戰5局吞敗，首輪止步。

中國大滿貫總獎金200萬美金，男單和女單各64籤，男雙、女雙和混雙各32籤，世界排名第10的林昀儒名列男單第9種子，今天碰謝爾貝里（Anton Kallberg）遇苦戰，前兩局各只拿3分和4分，第三局雖以11：6扳回一城，第四局再以11：5拿下，但決勝第5局9：9時連失2分敗陣，提前結束北京旅程。

女單率先出賽的巴黎奧運國手簡彤娟，首輪遭遇61歲的盧森堡「阿嬤」倪夏蓮也敗陣，以7：11、8：11、7：11無緣晉級。

先為台將開紅盤的是陳思羽，她混雙和新加坡馮耀恩聯手，首輪以直落3拍下澳洲對手；晚場陳思羽也將在女單出賽，我國「一姊」鄭怡靜和「柚子」高承睿也將在晚間登場。

鄭怡靜除列女單第7種子，和李昱諄更名列女雙頭號種子，首輪輪空，直接晉級16強。