桌球／WTT中國大滿貫賽 林昀儒略顯疲態首輪爆冷出局

世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽會內賽今天開打，台灣一哥林昀儒男單首輪對戰瑞典卡爾伯格，略顯疲態下先丟2局，儘管連追2局扳平，但最終以2比3落敗，吞對戰首敗。

總獎金200萬美元（約新台幣6380萬元）的中國大滿貫賽，屬於WTT頂級賽事，單、雙打各組冠軍可獲得2000分積分。

世界排名第10的林昀儒男單首輪對手為排名第24的瑞典選手卡爾伯格（Anton Kallberg），過去4度交鋒，林昀儒還未嘗敗績，9月中的澳門冠軍賽更是以直落3橫掃對方。

不過，今天卡爾伯格顯然有備而來，林昀儒前2局遭到對方壓制，以3比11、4比11連丟2局，第3局回神後，在5比4領先時，拉出1波6比2攻勢，以11比6搶下1局。

林昀儒第4局持續掌控局面，開局就以3比0領先，並以11比5再下一城。

決勝局林昀儒在落後3分情況下，兩度扳平，可惜關鍵時刻未能延續攻勢，最終以9比11輸球。

林昀儒在巴黎奧運後，除了WTT賽事外，也持續參加日本桌球T聯賽，教練偉關晴光接受中央社訪問時表示，因近期比賽較多，身體有些疲勞，導致前2局精神狀況不是很理想。

偉關晴光指出，後面幾局有重新調整技戰術，而林昀儒也適應比賽氣氛，雖然沒能贏球，仍大方讚賞對手今天發揮得很好。

其他台將部分，陳思羽今天迎接巴黎奧運後首場國際賽，這次混雙暫時改搭新加坡選手馮耀恩，首輪以3比0力挫澳洲組合，闖進16強。

陳思羽晚間將繼續在女單首輪出擊，對手是16歲埃及小將戈達（Hana Goda）。