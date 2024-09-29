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射擊／台北大獎賽落幕 地主豪取13金6銀4銅

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

2024年台北國際射擊大獎賽今天圓滿落幕，壓軸項目男子25公尺快射手槍決賽，日本3名國家隊選手吉岡大、飯村嘉一、岩田泰輝聯手囊括金、銀、銅牌，中華隊蔡育成以第5名收場，雖沒能為地主再留下金牌，不過中華隊在15個項目奪後13金6銀4銅，收穫仍豐。

台北大獎賽是台灣首度主辦世界層級的射擊大獎賽，共有來自10個國家、120名選手經8天激烈競爭，地主巴黎奧運8名國手領銜出擊，巴黎奧運銅牌得主李孟遠拿下男子定向飛靶個人與團體金牌、2018年雅加達亞運金牌得主楊昆弼拿下不定向飛靶金牌、3屆奧運國手吳佳穎拿下女子10公尺空氣手槍個人與團體金牌，25公尺手槍也有個人銅牌入袋，2金1銅表現亮眼。

這次比賽場地桃園公西靶場獲得外籍選手好評，女子25公尺手槍奪金的新加坡鄭琇鴻很羨慕台灣有這麼完善的靶場，未來有能力舉辦世界盃等更高層級的國際大賽，這也是台灣選手與教練的心聲，期待透過舉辦國際賽，帶動國內射擊的風氣。

台灣受到場地與法規限制，專門訓練25公尺快射手槍的選手並不多，蔡育成主項10公尺空氣手槍，練習25公尺快射手槍的機會較少，平常只能在家裡牆上畫5個靶，再進行意象訓練。第1次在國際賽參加25公尺快射手槍，而且和日本3名國家隊選手同場較勁，蔡育成說：「真的被上了一課。」

蔡育成在高中受到同學影響接觸射擊，當時只是放學後的休閒活動，升上國立體育大學才正式成為選手，只是成績一直不如預期。今年升上大四後，蔡育成已開始認真思考未來之路，雖然很想同時練習空氣手槍與快射手槍，但在現實考量下恐怕不容易，他很無奈的說：「快射手槍1發子彈就要19元，每打1組100元就飛了。」

中華隊 李孟遠 楊昆弼

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