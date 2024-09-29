澳門羽賽／冠軍只差一局 林湘緹遭逆轉無緣登頂

BWF超級300系列的澳門公開賽今天進行最終決賽日，我國共有兩組選手有拚冠機會，先登場的林湘緹在女單決賽和中國大陸對手高昉潔大戰3局，先拿下首局的林湘緹後兩局受限體能下滑、失誤增加，

世界排名49的林湘緹沒列上種子但一路闖關，昨天4強賽更逆轉列第4種子的日本18歲美少女宮崎友花，生涯首度打進超級300系列賽決賽。

去年曾有超級100賽事奪冠紀錄的林湘緹，今天首度遭遇世界排名32的高昉潔，開賽就拉出9：2領先，局末雖遭對手追平甚至反超，但她在瓦解第6種子一個局點下，以23：21先下一城。

第二局前段比分仍拉鋸，但高昉潔7：6領先時打出一波10：0攻勢拉開差距，以21：9扳平局數。

決勝局前段林湘緹仍緊咬比分，換場時僅以9：11落後，但恢復比賽後高昉潔先連拿3分擴大領先，接續更以一波7：0攻勢直接鎖定勝利，最終就以21：11拿下這場1小時又21分鐘馬拉松大戰，振臂慶祝冠軍到手。

林湘緹雖和冠軍擦身而過，超級300賽事奪下亞軍仍寫下個人最佳。之後登場的女雙決賽換謝沛珊／洪恩慈上陣，對手是世界排名91的張殊賢／李汶妹。