聽新聞
0:00 / 0:00
射擊／秘魯世青賽傳捷報 陳宥均吊車尾晉決賽勇奪金牌
台北國際射擊大獎賽今天閉幕之前，遠在太平洋彼岸的中華青少年射擊代表隊同日也傳來捷報，女子陳宥均與男子謝翔宸在秘魯世界青少年射擊錦標賽10公尺空氣手槍資格賽同樣以吊車尾晉級，但決賽表現都超水準，最後分別拿下金牌與銀牌。
陳宥均目前就讀台北市萬芳高中三年級，這次在資格賽射出571分，已比過去在國內平均水準還高，但仍與4人同分，最後比較「內10環」（10.4分以上），才以第8名成績晉級決賽；決賽再以239.8分射下金牌，不僅比第2名高出3分以上，也刷新國內高中組最佳紀錄。
10公尺空氣手槍摘金後，陳宥均接續還要和廖可容參加女子25公尺手槍。
謝翔宸今年升上台北市立大學二年級，這次在資格賽射出574分，與另一名選手同分，比較內10環才以第8名晉級決賽，並一路晉級到金牌戰，才以236.2分不敵羅馬尼亞喬爾迪（Luca Joldea）。19歲的喬爾迪的實力在青少年層級（21歲以下）以罕逢敵手，決賽射出243.1高分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言