射擊／秘魯世青賽傳捷報 陳宥均吊車尾晉決賽勇奪金牌

台北國際射擊大獎賽今天閉幕之前，遠在太平洋彼岸的中華青少年射擊代表隊同日也傳來捷報，女子陳宥均與男子謝翔宸在秘魯世界青少年射擊錦標賽10公尺空氣手槍資格賽同樣以吊車尾晉級，但決賽表現都超水準，最後分別拿下金牌與銀牌。

陳宥均目前就讀台北市萬芳高中三年級，這次在資格賽射出571分，已比過去在國內平均水準還高，但仍與4人同分，最後比較「內10環」（10.4分以上），才以第8名成績晉級決賽；決賽再以239.8分射下金牌，不僅比第2名高出3分以上，也刷新國內高中組最佳紀錄。

10公尺空氣手槍摘金後，陳宥均接續還要和廖可容參加女子25公尺手槍。

謝翔宸今年升上台北市立大學二年級，這次在資格賽射出574分，與另一名選手同分，比較內10環才以第8名晉級決賽，並一路晉級到金牌戰，才以236.2分不敵羅馬尼亞喬爾迪（Luca Joldea）。19歲的喬爾迪的實力在青少年層級（21歲以下）以罕逢敵手，決賽射出243.1高分。