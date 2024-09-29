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網球／中國公開賽 謝淑薇王欣瑜首輪止步

中央社／ 台北29日電
我國好手謝淑薇（右）與中國搭擋王欣瑜（左）。新華社資料照
我國好手謝淑薇（右）與中國搭擋王欣瑜（左）。新華社資料照

台灣網球名將謝淑薇與中國搭檔王欣瑜今天在WTA中國網球公開賽女雙首輪遭遇硬仗，以5比7、2比6不敵頭號種子加拿大的達布洛夫斯基與紐西蘭的羅莉芙，連2年都在首輪出局。

謝淑薇去年法國網球公開賽與王欣瑜合作，首度在大滿貫攜手就捧起女雙金盃，2人接著還闖進美國網球公開賽4強賽，後來在中國網球公開賽首輪出局，這次睽違1年再度在這項世界女子職業網球協會（WTA）千分等級賽事合拍。

謝淑薇與王欣瑜這次以外卡身分參戰，首輪遭遇頭號種子加拿大的達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與紐西蘭的羅莉芙（Erin Routliffe），兩組人馬繼去年美網4強賽後再度碰頭。

「海峽組合」歷經開賽互破後，以1比3落後，而雙方盤中起再度上演破發大戰，「海峽組合」一連化解2個盤末點後扳成5比5平手，可惜第11局發球局失守，以5比7將首盤拱手讓人。

次盤「海峽組合」在連續2個發球局都未能保住情況下，陷入1比5劣勢，最終無力扭轉戰局，以2比6落敗。

在「海峽組合」淘汰後，台灣好手詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）接下來將在16強出擊，與西班牙的巴多薩（Paula Badosa）與捷克的穆霍娃（Karolina Muchova）爭奪8強席次。

王欣瑜 美網 謝淑薇

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