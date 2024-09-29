羽球／不用怕被忘記！戴資穎任中華電信永續發展大使

結束今年賽季將結束選手生涯的我國「一姊」戴資穎，過去曾感性發言怕球迷忘記自己，今天疑慮解決，長期合作的中華電信今天宣布邀請小戴擔任永續發展大使，更推出專屬公益貼圖，將收入共同投入羽球運動推廣。

中華電信2017年起就邀請小戴擔任產品代言人和永續發展傳播大使，並啟動3年「拍下勝利 種下樹木」造林計畫，2023年擴大到8年15萬棵造林計畫，和小戴已經共同種下41415棵樹。

中華電信執行副總經理林榮賜今天宣布，邀請小戴擔任永續發展大使，且推出「感謝愛戴 永續精彩」的公益LINE貼圖，貼圖將小戴語錄、情緒、表情集結一起。

「每次使用貼圖都能想到小戴，收入將全數捐給羽球發展，希望有更多羽球小尖兵。」林榮賜說。