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羽球／不用怕被忘記！戴資穎任中華電信永續發展大使

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎出席球迷見面會，和小粉絲開心合影。記者林伯東／攝影
戴資穎出席球迷見面會，和小粉絲開心合影。記者林伯東／攝影

結束今年賽季將結束選手生涯的我國「一姊」戴資穎，過去曾感性發言怕球迷忘記自己，今天疑慮解決，長期合作的中華電信今天宣布邀請小戴擔任永續發展大使，更推出專屬公益貼圖，將收入共同投入羽球運動推廣。

中華電信2017年起就邀請小戴擔任產品代言人和永續發展傳播大使，並啟動3年「拍下勝利 種下樹木」造林計畫，2023年擴大到8年15萬棵造林計畫，和小戴已經共同種下41415棵樹。

中華電信執行副總經理林榮賜今天宣布，邀請小戴擔任永續發展大使，且推出「感謝愛戴 永續精彩」的公益LINE貼圖，貼圖將小戴語錄、情緒、表情集結一起。

「每次使用貼圖都能想到小戴，收入將全數捐給羽球發展，希望有更多羽球小尖兵。」林榮賜說。

今天上市的小戴貼圖共有32款圖像，小戴表示每款都很喜歡，且都是自己看過認證的作品，貼圖和造林計畫都像是自己不同的紀錄；她也感謝中華電信一同征戰，最實際就是到不同城市都不用擔心網路問題，她笑說：「出國都是漫遊、漫遊、漫遊，到哪都有訊號！」

中華電信推出戴資穎專屬貼圖。記者林伯東／攝影
中華電信推出戴資穎專屬貼圖。記者林伯東／攝影
戴資穎（前排左）出席球迷見面會。記者林伯東／攝影
戴資穎（前排左）出席球迷見面會。記者林伯東／攝影
戴資穎（右）出席球迷見面會，贈巴黎奧運戰袍給中華電信執行副總經理林榮賜。記者林伯東／攝影
戴資穎（右）出席球迷見面會，贈巴黎奧運戰袍給中華電信執行副總經理林榮賜。記者林伯東／攝影

戴資穎 羽球

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