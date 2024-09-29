圖輯／中華電信推戴資穎貼圖 收入投入羽球運動推廣

中華電信上午在台北舉辦「擁『戴』精采繼往開來」粉絲見面會，感謝台灣首位世界羽球球后戴資穎在球場上的奮鬥不懈的精神，以及她為台灣帶來的榮耀。

中華電信執行副總經理林榮賜表示，自2017年起即邀請小戴擔任中華電信產品代言人、永續發展傳播大使，並啟動三年「拍下勝利 種下樹木』造林計畫，2023年擴大至8年15萬棵造林計畫，小戴與中華電信一同種下41415株樹，一起為地球永續發展貢獻。