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圖輯／中華電信推戴資穎貼圖 收入投入羽球運動推廣
中華電信上午在台北舉辦「擁『戴』精采繼往開來」粉絲見面會，感謝台灣首位世界羽球球后戴資穎在球場上的奮鬥不懈的精神，以及她為台灣帶來的榮耀。
中華電信執行副總經理林榮賜表示，自2017年起即邀請小戴擔任中華電信產品代言人、永續發展傳播大使，並啟動三年「拍下勝利 種下樹木』造林計畫，2023年擴大至8年15萬棵造林計畫，小戴與中華電信一同種下41415株樹，一起為地球永續發展貢獻。
為紀錄小戴長期在國際羽球賽事的精彩表現，中華電信今天發表「感謝愛戴，永續精采」小戴陪你過日常LINE貼圖，集結32張真人賽事及生活照片，結合真人與插畫風格，更收錄小戴經典語錄，讓小戴為你應援、點亮生活。貼圖將結合環保推廣與社會公益理念，貼圖所得收益將做為中華電信與戴資穎共同推廣台灣羽球運動、舉辦羽球夏令營活動經費，為社會注入更多正能量，持續為台灣體壇發展努力，讓精采永續。
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