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汶萊世界青少年武術錦標賽 中華隊奪1金4銀3銅

中央社／ 新加坡29日專電
中華民國武術總會派隊赴汶萊參加世界青少年武術錦標賽，駐汶萊代表處29日表示，中華隊共拿下了1金4銀3銅，是歷年最佳成績。圖／駐汶萊代表處提供
中華民國武術總會派隊赴汶萊參加世界青少年武術錦標賽，駐汶萊代表處29日表示，中華隊共拿下了1金4銀3銅，是歷年最佳成績。圖／駐汶萊代表處提供

中華民國武術總會派隊赴汶萊參加世界青少年武術錦標賽，駐汶萊代表處今天表示，中華隊共拿下了1金4銀3銅的成績，是歷年最佳成績。

駐汶萊代表處上午發布新聞稿表示，中華民國武術總會派隊赴汶萊參加25日至29日舉行的「2024年第9屆世界青少年武術錦標賽」，繼27日取得1金1銀2銅成績後，28日再獲得3銀1銅，其中隊員劉又慈、胡芯綾、游旻勳各取得2面獎牌。

駐汶萊代表處指出，今年台灣選手所獲成績為歷年來最優，10年前台灣參賽僅獲得1面銀牌，睽違10年，中華代表團終於在世界青少年武術錦標賽大放光彩。

此屆中華隊得獎牌者包括劉又慈獲太極拳4A級金牌以及A組女子太極劍銀牌、胡芯綾獲B組女子劍術銀牌以及B組女子槍術銅牌、游旻勳獲B組男子南棍銀牌以及B組男子南拳銅牌、陳兆翔獲A組男子太極劍銀牌、林士弘獲男子刀術銅牌。

駐汶萊代表處表示，總計這次的比賽，中華隊共拿下了1金4銀3銅的成績，並於今天結束比賽搭機返國。

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