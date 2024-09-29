霹靂舞／許馥雅首戰世青賽 惜敗無緣16強

生涯首度踏上世界青年霹靂舞錦標賽舞台，台灣新星許馥雅可惜在32強惜敗，無緣站上頒獎台，不過教練凌維志認為，對愛徒而言增加不少經驗。

曾經勇奪世界中學生運動會的霹靂舞銅牌，剛滿18歲的許馥雅被視為台灣女子霹靂舞的潛力新星，今天征戰在中國無錫舉辦的霹靂舞世青賽，甚至有站上巴黎奧運舞台的對手參加，教練凌維志在賽前為愛徒設下奪牌的目標，並逐步朝著2026名古屋亞運前進。

在第1天的賽事，許馥雅從79名好手中脫穎而出，以第12名晉級32強，可惜在32強惜敗中國好手鄭子妍，無緣晉級16強。凌維志接受中央社採訪時表示，這次霹靂舞世青賽是青年奧運會的前哨戰，對每名青年選手相當重要，各國好手也共襄盛舉，只是許馥雅的籤運稍微差一點，但對經驗提升幫助很多。

凌維志指出，許馥雅在出國前察覺招式有點不太足夠，因此重點練習旋轉類型動作，而且還自我加強練習，「我覺得她的音樂性很好，未來我們將持續著重在單招的瞬間爆發力絕招練習。」（編輯：楊昭彥）1130928