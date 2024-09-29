霹靂舞／許馥雅首戰世青賽 惜敗無緣16強

中央社／ 台北28日電

生涯首度踏上世界青年霹靂舞錦標賽舞台，台灣新星許馥雅可惜在32強惜敗，無緣站上頒獎台，不過教練凌維志認為，對愛徒而言增加不少經驗。

曾經勇奪世界中學生運動會的霹靂舞銅牌，剛滿18歲的許馥雅被視為台灣女子霹靂舞的潛力新星，今天征戰在中國無錫舉辦的霹靂舞世青賽，甚至有站上巴黎奧運舞台的對手參加，教練凌維志在賽前為愛徒設下奪牌的目標，並逐步朝著2026名古屋亞運前進。

在第1天的賽事，許馥雅從79名好手中脫穎而出，以第12名晉級32強，可惜在32強惜敗中國好手鄭子妍，無緣晉級16強。凌維志接受中央社採訪時表示，這次霹靂舞世青賽是青年奧運會的前哨戰，對每名青年選手相當重要，各國好手也共襄盛舉，只是許馥雅的籤運稍微差一點，但對經驗提升幫助很多。

凌維志指出，許馥雅在出國前察覺招式有點不太足夠，因此重點練習旋轉類型動作，而且還自我加強練習，「我覺得她的音樂性很好，未來我們將持續著重在單招的瞬間爆發力絕招練習。」（編輯：楊昭彥）1130928

亞運 霹靂舞

延伸閱讀

奧運霹靂舞國手孫振與國際好手同台飆舞 街舞首都下月嘉市登場

霹靂舞孫振來了！阿跨面超威風 嗨揭私下互動

高雄霹靂舞大賽吸引2千觀眾 首名奧運金牌選手組隊奪冠

霹靂舞／瑞根因「0分袋鼠舞」被全網炎上 如今登上世界第一

相關新聞

射擊／李孟遠登世界第一後首戰 台北大獎賽摘金

登上世界第一名後的首次出賽，我國射擊男子定向飛靶好手李孟遠，昨天以地主身分在台北國際射擊大獎賽登場，最終以分五差距輕取菲...

賽車／紅牛賽車秀 引擎聲浪嗨翻車迷

2024 Red Bull Showrun Taichung賽車展演昨在台中登場，不僅是台灣首度，也是今年亞洲唯一一場，...

F1／北市大課程看賽車 結合國際頂級賽事拓展視野

台灣首場 Red Bull Showrun 今天在台中登場，台北市立大學休閒運動管理系，特地將休閒運動課程移師活動現場，...

2018年退役首度在國際賽復出！2025世壯運呂嘉儀要把羽球獎牌留台灣

由臺北市政府體育局主辦、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會承辦的「113年臺北市身心障礙市民休閒運動會」於臺北體育館熱情登場，這次設計的5項有趣味競賽關卡，前帕運輪網國手呂嘉儀這次也帶著沒有運動的學員

臺北市身心障礙市民休閒運動會5道趣味關卡 亞帕運國手直呼不簡單

由臺北市政府體育局主辦、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會承辦的「113年臺北市身心障礙市民休閒運動會」於臺北體育館熱情登場，本屆運動會共計有67支隊伍、522名身心障礙市民及親友們共襄盛舉，這次設計

帕運羽球好手站台親自相挺 臺北市身心障礙市民休閒運動會熱情登場

由臺北市政府體育局主辦、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會承辦的「113年臺北市身心障礙市民休閒運動會」於臺北體育館熱情登場，本屆運動會共計有67支隊伍、522名身心障礙市民及親友們共襄盛舉，一起運動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。