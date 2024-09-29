賽車／紅牛賽車秀 引擎聲浪嗨翻車迷

2024 Red Bull Showrun Taichung賽車展演昨在台中登場，不僅是台灣首度，也是今年亞洲唯一一場，吸引3萬名觀眾入場，近距離欣賞日籍賽車手角田裕毅奔馳飆速、甜甜圈式繞圈燒胎，三輪演出後，賽車疑因過熱起火，觀眾驚呼，但角田從容離開車子，工作人員上前用滅火器撲滅。

賽車展演昨天中午在台中市西屯區市政路登場，市府昨凌晨起將市政路從文心路到黎明路段封街，加上七期百貨周年慶，動員大批警力、義交引導交通，未出現大塞車。

展演前，角田裕毅（Yuki Tsunoda）受訪時表示，聽說台灣駕駛身懷絕技，道路有許多測速相機，他希望不要帶一堆罰單回去，或因為嚴重超速而被關；多數賽車手希望當世界冠軍，他希望先拿世界冠軍，然後開餐廳，來台中開餐廳也是好主意。

角田登場後，首輪展演在市政路繞圈，V8引擎聲浪，讓車迷嗨翻天，第二輪以「跑帶滑」出彎，在路口甜甜圈燒胎甩尾，帶嗨現場氣氛；第三輪展演後，車身疑似因燒胎過熱起火，火光引發觀眾尖叫，角田冷靜離開賽車，工作人員上場滅火。