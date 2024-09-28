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F1／北市大課程看賽車 結合國際頂級賽事拓展視野
台灣首場 Red Bull Showrun 今天在台中登場，台北市立大學休閒運動管理系，特地將休閒運動課程移師活動現場，北市大總務長李昱叡表示，在北市大校長邱英浩、系主任邱敬仁的支持下，獲得參與學生一致好評。
今天活動，Visa Cash App RB F1 車隊日本籍車手角田裕毅獻出他的 Red Bull Showrun 首秀 ，駕駛傳奇賽車在台中市政路的「臨時賽道」，而全台超過6萬名車迷聚集在現場目睹甩尾燒胎等高難度技巧，角田更用台語問候觀眾，展現親和力。
李昱叡指出，這次移地教學選擇台灣首次舉辦的賽車展演有五大課程特色，1.參與實證與沈浸式實境體驗；2.瞭解單項maga-event之籌辦與運作；3.體驗城市組織動員能力；4.運動賽事帶動經濟消費刺激；5.實踐課程理論與工作實務結合，拓展人際關係與增進社會經驗。
李昱叡表示，北市大不僅競技運動人才國際化，在休閒運動管理人才的培育，也需要跨入國際賽事活動，在課堂上學術與研究的探討外，參與實際活動學習實務經驗，更是為畢業及銜接職場準備的重要熱身過程。
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