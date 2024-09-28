快訊

訊問逾4小時 李文宗、朱亞虎涉京華城案行收賄羈押禁見

曹永和故居拆一半還謝台大？住戶怒揭說謊「我在屋內把屋頂切一半」

幾分鐘內轟逾80枚炸彈…以方證實追蹤首領數月 曝真主黨可能接班人

聽新聞
0:00 / 0:00

F1／北市大課程看賽車 結合國際頂級賽事拓展視野

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
北市大休閒運動管理系，特地將休閒運動課程移師Red Bull Showrun活動現場。圖／北市大提供
北市大休閒運動管理系，特地將休閒運動課程移師Red Bull Showrun活動現場。圖／北市大提供

台灣首場 Red Bull Showrun 今天在台中登場，台北市立大學休閒運動管理系，特地將休閒運動課程移師活動現場，北市大總務長李昱叡表示，在北市大校長邱英浩、系主任邱敬仁的支持下，獲得參與學生一致好評。

今天活動，Visa Cash App RB F1 車隊日本籍車手角田裕毅獻出他的 Red Bull Showrun 首秀 ，駕駛傳奇賽車在台中市政路的「臨時賽道」，而全台超過6萬名車迷聚集在現場目睹甩尾燒胎等高難度技巧，角田更用台語問候觀眾，展現親和力。

李昱叡指出，這次移地教學選擇台灣首次舉辦的賽車展演有五大課程特色，1.參與實證與沈浸式實境體驗；2.瞭解單項maga-event之籌辦與運作；3.體驗城市組織動員能力；4.運動賽事帶動經濟消費刺激；5.實踐課程理論與工作實務結合，拓展人際關係與增進社會經驗。

李昱叡表示，北市大不僅競技運動人才國際化，在休閒運動管理人才的培育，也需要跨入國際賽事活動，在課堂上學術與研究的探討外，參與實際活動學習實務經驗，更是為畢業及銜接職場準備的重要熱身過程。

F1 台中市 賽車手

延伸閱讀

F1引擎轟鳴撼動台中！角田裕毅飆速秀技 6萬車迷共襄盛舉

全台首度燒胎秀「心癢癢」想模仿？盧秀燕：燒痕保留3天並嚴抓飆車

影／角田裕毅高喊「催蕊」燒胎秀 3萬人搶看紅牛賽車展演

F1現役車手角田裕毅抵台！ Red Bull冠軍賽車RB8 經典V8引擎準備High翻中台灣

相關新聞

射擊／世界第一後首戰成功守金 李孟遠下月挑戰年終賽

我國巴黎奧運射擊男子定向飛靶銅牌好手李孟遠，今天以地主身份在台北國際射擊大獎賽成功守住金牌，對於在登上世界第1名寶座後的...

射擊／羅芊雅台北大獎賽摘金 與李孟遠組混雙稱有靠山

儘管過去一年來受到腳傷影響未再參與國際賽事，但羅芊雅在復出的首場國際賽，就以地主身分在台北大獎賽奪下女子定向飛靶金牌，她...

F1／北市大課程看賽車 結合國際頂級賽事拓展視野

台灣首場 Red Bull Showrun 今天在台中登場，台北市立大學休閒運動管理系，特地將休閒運動課程移師活動現場，...

2018年退役首度在國際賽復出！2025世壯運呂嘉儀要把羽球獎牌留台灣

由臺北市政府體育局主辦、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會承辦的「113年臺北市身心障礙市民休閒運動會」於臺北體育館熱情登場，這次設計的5項有趣味競賽關卡，前帕運輪網國手呂嘉儀這次也帶著沒有運動的學員

臺北市身心障礙市民休閒運動會5道趣味關卡 亞帕運國手直呼不簡單

由臺北市政府體育局主辦、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會承辦的「113年臺北市身心障礙市民休閒運動會」於臺北體育館熱情登場，本屆運動會共計有67支隊伍、522名身心障礙市民及親友們共襄盛舉，這次設計

帕運羽球好手站台親自相挺 臺北市身心障礙市民休閒運動會熱情登場

由臺北市政府體育局主辦、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會承辦的「113年臺北市身心障礙市民休閒運動會」於臺北體育館熱情登場，本屆運動會共計有67支隊伍、522名身心障礙市民及親友們共襄盛舉，一起運動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。