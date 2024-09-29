聽新聞
0:00 / 0:00

射擊／李孟遠登世界第一後首戰 台北大獎賽摘金

聯合報／ 記者劉肇育／桃園報導
李孟遠。圖／中華民國射擊協會提供
李孟遠。圖／中華民國射擊協會提供

登上世界第一名後的首次出賽，我國射擊男子定向飛靶好手李孟遠，昨天以地主身分在台北國際射擊大獎賽登場，最終以分五差距輕取菲律賓好手守住金牌，而十月中他也將首度站上世界盃年終賽舞台，期待再度衝擊頒獎台。

李孟遠今年巴黎奧運奪下銅牌，創下我國射擊隊在奧運的新紀錄，上周他更是接獲國際射擊總會通知榮登世界排名第一，在雙光環以及地主身分下，李孟遠這次台北大獎賽也背負著龐大壓力出賽。

不過在昨天舉行的男子定向飛靶決賽中，李孟遠面對公西靶場的強風，仍在賽事中段就拉開與其他選手差距，最終也順利摘金，菲律賓安立奎茲、馬來西亞李俊杰則分居二、三名。

李孟遠坦言，儘管頂著奧運銅牌與世界第一雙光環出賽，不覺得壓力特別大，但確實在心思上會比較亂一點，這也是他必須克服的課題，「我也希望能藉由自己的表現讓台灣射擊，尤其是定向飛靶受到更多人關注」。

在台北大獎賽結束後，李孟遠預計在十月十二日前往印度參加世界盃年終賽，教練謝志培說：「他這次以地主身分出賽壓力確實比較大一點，尤其前面地主選手已經拿下那麼多面金牌，不管怎樣都有要射出好成績的壓力，但我認為他現在在心態調整上已經有自己的一套」。

至於女子定向飛靶則由暌違一年重返國際賽舞台的羅芊雅摘金，未來她也可望與李孟遠組成混雙參賽，兩人從高中就相識。談到與李孟遠搭檔是否會有壓力，她則說：「其實完全不會有壓力，反而會覺得很安心，因為他會是最大的靠山」。

壓力 巴黎奧運 馬來西亞

延伸閱讀

射擊／羅芊雅台北大獎賽摘金 與李孟遠組混雙稱有靠山

射擊／世界第一後首戰成功守金 李孟遠下月挑戰年終賽

豐田汽車終止奧運贊助 直言賽事「愈來愈政治化」

射擊／登世界第1後首戰 李孟遠台北大獎賽前3輪居領先

相關新聞

射擊／李孟遠登世界第一後首戰 台北大獎賽摘金

登上世界第一名後的首次出賽，我國射擊男子定向飛靶好手李孟遠，昨天以地主身分在台北國際射擊大獎賽登場，最終以分五差距輕取菲...

賽車／紅牛賽車秀 引擎聲浪嗨翻車迷

2024 Red Bull Showrun Taichung賽車展演昨在台中登場，不僅是台灣首度，也是今年亞洲唯一一場，...

F1／北市大課程看賽車 結合國際頂級賽事拓展視野

台灣首場 Red Bull Showrun 今天在台中登場，台北市立大學休閒運動管理系，特地將休閒運動課程移師活動現場，...

2018年退役首度在國際賽復出！2025世壯運呂嘉儀要把羽球獎牌留台灣

由臺北市政府體育局主辦、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會承辦的「113年臺北市身心障礙市民休閒運動會」於臺北體育館熱情登場，這次設計的5項有趣味競賽關卡，前帕運輪網國手呂嘉儀這次也帶著沒有運動的學員

臺北市身心障礙市民休閒運動會5道趣味關卡 亞帕運國手直呼不簡單

由臺北市政府體育局主辦、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會承辦的「113年臺北市身心障礙市民休閒運動會」於臺北體育館熱情登場，本屆運動會共計有67支隊伍、522名身心障礙市民及親友們共襄盛舉，這次設計

帕運羽球好手站台親自相挺 臺北市身心障礙市民休閒運動會熱情登場

由臺北市政府體育局主辦、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會承辦的「113年臺北市身心障礙市民休閒運動會」於臺北體育館熱情登場，本屆運動會共計有67支隊伍、522名身心障礙市民及親友們共襄盛舉，一起運動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。