射擊／李孟遠登世界第一後首戰 台北大獎賽摘金

登上世界第一名後的首次出賽，我國射擊男子定向飛靶好手李孟遠，昨天以地主身分在台北國際射擊大獎賽登場，最終以分五差距輕取菲律賓好手守住金牌，而十月中他也將首度站上世界盃年終賽舞台，期待再度衝擊頒獎台。

李孟遠今年巴黎奧運奪下銅牌，創下我國射擊隊在奧運的新紀錄，上周他更是接獲國際射擊總會通知榮登世界排名第一，在雙光環以及地主身分下，李孟遠這次台北大獎賽也背負著龐大壓力出賽。

不過在昨天舉行的男子定向飛靶決賽中，李孟遠面對公西靶場的強風，仍在賽事中段就拉開與其他選手差距，最終也順利摘金，菲律賓安立奎茲、馬來西亞李俊杰則分居二、三名。

李孟遠坦言，儘管頂著奧運銅牌與世界第一雙光環出賽，不覺得壓力特別大，但確實在心思上會比較亂一點，這也是他必須克服的課題，「我也希望能藉由自己的表現讓台灣射擊，尤其是定向飛靶受到更多人關注」。

在台北大獎賽結束後，李孟遠預計在十月十二日前往印度參加世界盃年終賽，教練謝志培說：「他這次以地主身分出賽壓力確實比較大一點，尤其前面地主選手已經拿下那麼多面金牌，不管怎樣都有要射出好成績的壓力，但我認為他現在在心態調整上已經有自己的一套」。

至於女子定向飛靶則由暌違一年重返國際賽舞台的羅芊雅摘金，未來她也可望與李孟遠組成混雙參賽，兩人從高中就相識。談到與李孟遠搭檔是否會有壓力，她則說：「其實完全不會有壓力，反而會覺得很安心，因為他會是最大的靠山」。