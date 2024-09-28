2018年退役首度在國際賽復出！2025世壯運呂嘉儀要把羽球獎牌留台灣

由臺北市政府體育局主辦、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會承辦的「113年臺北市身心障礙市民休閒運動會」於臺北體育館熱情登場，這次設計的5項有趣味競賽關卡，前帕運輪網國手呂嘉儀這次也帶著沒有運動的學員們一同來參賽，希望能讓他們接觸人群也體驗到運動的樂趣，而明年她也將重出江湖，出戰2025年台灣世壯運，這次她將以輪椅羽球選手身分參戰，也誓言要把獎牌留在台灣。

前臺灣輪椅網球好手呂嘉儀，曾代表國內參與2屆帕運與6屆亞帕運賽事，擁有20年以上的輪椅網球資歷，2020年決定轉戰輪椅羽球，希望藉由不同運動項目的挑戰，以自己親身經歷，告訴身障者要多去嘗試挖掘屬於自己的可能性。

這次她也特別帶領沒有接觸運動或是身體上比較有困難的學生來參加趣味競賽，除了希望他們能多多接觸人群，也希望能激發他們對運動的熱情。

而明年將舉辦的2025世界壯年運動會，35種運動種類裡，其中9種同時設有帕拉運動，包含射箭、田徑、羽球、籃球、射擊、桌球、網球、水上運動及柔道，呂嘉儀這次也將重出江湖，參與輪椅羽球項目。

2018年正式退役後，呂嘉儀還是有維持運動習慣，這次台灣舉辦世壯運，讓她免去出國的舟車勞頓，直接就能在主場回歸、重拾在國際賽事舞台的光輝，「不會因為年紀增長、變資深了，就放棄挑戰自己的機會，我覺得這很重要，持續運動不只能強身健體，也會變得更健康，我想這次能站出來參賽，也是想強調身障者也還是很需要運動的。」

至於世壯運目標，呂嘉儀說沒有別的，就是希望能在羽球項目為台灣奪下獎牌，也希望藉此機會鼓勵身障選手走出家門，看看這些外國帥哥、美女選手，成為另類的體育外交。

2021年的世壯運將於日本關西舉辦，但因疫情因素，賽事延期至2027年舉行，也讓2025年主辦賽會的台灣，成為亞洲首個承辦世壯運的國家，報名時間將會到2025年2月17日23時 59分59秒止。歡迎所有身障運動好手一起踴躍報名，把握站上國際級運動舞台的機會，向世界各地選手挑一場，一圓人生的熱血國手夢，創造屬於自己的榮耀時刻。