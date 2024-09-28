臺北市身心障礙市民休閒運動會5道趣味關卡 亞帕運國手直呼不簡單

由臺北市政府體育局主辦、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會承辦的「113年臺北市身心障礙市民休閒運動會」於臺北體育館熱情登場，本屆運動會共計有67支隊伍、522名身心障礙市民及親友們共襄盛舉，這次設計的5項有趣味競賽關卡，也吸引多位帕拉國手、輪椅網球好手一同參賽，還大呼關卡雖然有趣但也不簡單。

今年賽事設有趣味競賽關卡，包含「翱翔天際」、 「突飛猛進」、「青春永駐（十八啦）」、「彈無虛發」及「一脈相傳」等， 各項目融入肌力訓練、心肺能力、手眼協調等多元運動元素，同時考驗身心障礙者團隊合作能力。

其中，「翱翔天際」關卡要求兩人一組先折紙飛機，再投擲穿越圓環，讓杭州亞帕運輪椅網球國手鄭漢琮吃足苦頭，試了好幾次才成功，直呼真的很不容易。不過其他項目這位潮男國手就帥氣過關，這次來參加身心障礙市民休閒運動會，讓他滿載而歸，鄭漢琮開心表示：「把運動普遍、趣味化，不一定要走競技，而是落實全民運動，我覺得真的很棒。」

輪網好手王偉軒這次被不愛運動的好友拉來參賽，5項有趣關卡對於現役運動員的他來說，都是輕輕鬆鬆，但這次能來參賽還是讓他相當開心，尤其是看到原本沒有運動習慣的幾個朋友，同樣玩得樂不思蜀，也很期待下次能再來參與。

現場還有一群活力滿滿地志工團隊，就是來自愛迪生跑步訓練班的一群熱血跑者，顏素娟、楊振豪、老王、小桃紅、黃秋萍、邱微瑄、Anita和Dora，幾人在中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會秘書長王雅民號召之下，毅然決然放掉一次的長距離練跑，改成隔天再來自主訓練，一起來擔任熱血志工。

過去就曾協助過許多視障選手接觸運動，團隊成員之一的楊振豪開心可以認識那麼多新朋友也能跟原本跑友們一起交流、加深情感，老王則表示看到那麼多身障朋友能體驗運動的樂趣，讓本來愛運動的她又更有成就感了，「希望能鼓勵他們多出來動一動，認識朋友，相信對大家都有很正向的幫助。」也期許明年能再來一起當志工。

臺北市身心障礙市民休閒運動會。主辦單位提供