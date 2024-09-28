帕運羽球好手站台親自相挺 臺北市身心障礙市民休閒運動會熱情登場

由臺北市政府體育局主辦、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會承辦的「113年臺北市身心障礙市民休閒運動會」於臺北體育館熱情登場，本屆運動會共計有67支隊伍、522名身心障礙市民及親友們共襄盛舉，一起運動健身無礙人生。

體育局蔡培林副局長28日出席開幕典禮表示，市政府長期照顧身心障礙市民，提供良好運動環境，加上身心障礙巡迴運動指導團長期推廣，也讓台北市代表隊在今年南投全障運表現精彩，一口氣搶下221面金牌，締造全障運10連霸大業，也希望大家繼續為台北市爭取榮譽，也希望藉由這次的身心障礙休閒運動會中大家能彼此互助、享受運動的樂趣。

這次開幕典禮特別邀請2024巴黎帕運羽球中華隊好手蔡奕琳擔任運動員宣誓嘉賓，蔡奕琳為先天性軟骨發育不全症患者，高中考進美術班，大學時也以藝術科系為第一志願，一次受到朋友邀約參與趣味羽球賽，她志在參加卻一舉奪冠，被教練相中，集訓3個月參與國際賽就拿下獎牌，花4年就取得2022年杭州亞帕運的參賽門票，並與吳于嫣攜手拍下SH6級女雙銀牌，今年8月也在巴黎帕運也迎來帕拉運動員最高殿堂的帕運初體驗。

這次擔任運動員宣誓嘉賓，蔡奕琳人氣超高，還吸引粉絲求合影，受訪時她開心提到，第一次受邀參加這樣的活動，也非常榮幸這次能擔任臺北市身心障礙市民休閒運動會的運動員宣誓代表，希望能鼓勵不管是一般市民、身心障礙朋友或是選手，能夠走出家門、走出舒適圈，多多認識大家、多多交流，「我發現越來越多身心障礙朋友願意走出來，這代表先前的推廣有達到效果，我覺得這是一件很好的事。」

今年賽事設有趣味競賽關卡，包含「翱翔天際」、 「突飛猛進」、「青春永駐（十八啦）」、「彈無虛發」及「一脈相傳」等， 各項目融入肌力訓練、心肺能力、手眼協調等多元運動元素，同時考驗身心障礙者團隊合作能力。

本市身心障礙市民休閒運動會從105年舉辦至今，身心障礙朋友透過趣味競賽方式，邊玩邊動以達到運動的效果，同時讓參加者能透過賽前練習，養成自律的運動習慣及保持良好的運動頻率，尤其是長時間使用輪椅的肢障者，維持良好的運動習慣可以避免核心肌群的流失，強化自我免疫力，保護自身健康。

北市身心障礙市民休閒運動會熱情登場。主辦單位提供

北市身心障礙市民休閒運動會熱情登場。主辦單位提供