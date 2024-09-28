排球／日排北海道VOREAS來台交流 陳建禎帶隊友逛夜市

日本SV聯賽的北海道VOREAS本週來台與連莊男排進行交流賽，台灣旅日排球名將陳建禎提到，期望透過交流賽機會修正缺失，這次也特別帶隊友逛夜市。

日本SV聯賽即將於10月開打，北海道VOREAS早在7月就決定本週來台，與連莊男排展開4場交流賽，其中24日、25日在彰師大體育館，28日、29日則在北市大天母體育館，陣中2名台灣球星陳建禎、張育陞也隨隊征戰，吸引很多球迷入場觀戰。

張育陞接受媒體聯訪時笑說，以往在台灣比賽通常是代表大學或是國家隊，「這次我覺得是蠻特別的經驗，很感謝球迷還是很支持我們，給予很大鼓勵。」陳建禎則提到，由於球隊已安排前往龍山寺、九份觀光，而自己則利用自由時間帶隊友逛夜市。

本季北海道VOREAS改變球風，因此陳建禎透露，目前還在調整、磨合階段，透過這次的交流賽發現缺失，回去再重新修正；張育陞則指出，希望跟自己比較，「雖然我是聯盟得分前5名的球員，但我自認攻擊效率沒有到很好，發球失誤也偏多，從這些地方慢慢改變。」

在備戰新賽季期間，陳建禎、張育陞也都有注意到台灣男排在U17世界男排錦標賽勇奪史無前例的季軍，陳建禎勉勵學弟們多學習在國外看到的東西，不論是經驗、處理球上；張育陞則給予「保持初衷」建議，「未來可能是國家隊的重點球員，希望他們繼續努力。」