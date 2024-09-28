網球／網球球王辛納藥檢沒過沒禁賽 世界反禁藥組織提上訴

世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency, WADA）今天表示，已就義大利網球好手辛納的禁藥案向體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）提出上訴。

法新社報導，男單世界排名第1的辛納（Jannik Sinner）今年3月曾兩次被驗出禁藥Clostebol，卻仍獲准繼續比賽，世界反禁藥組織發布聲明表示：「世界反禁藥組織尋求的禁賽期為1至2年。」

現年23歲的辛納剛在美國網球公開賽（US Open）贏得生涯第2座大滿貫賽金盃，目前正在北京參賽，他先前已否認使用禁藥。

辛納今天在北京表示，對於世界反禁藥組織提上訴，他感到失望和訝異。

國際網球公正調查組織（International Tennis IntegrityAgency）上月表示，辛納本賽季初2次禁藥檢測呈陽性後，已被認定並無過失。

國際網球公正調查組織接受了辛納的解釋。辛納聲稱，他的物理治療師使用含有Clostebol的噴霧治療割傷，接著為他按摩並進行物理治療，導致這項藥物進入他體內。

世界反禁藥組織透過聲明表示，已在26日向體育仲裁法庭提出上訴；聲明提到：「世界反禁藥組織認為，根據適用的規則，『沒有過失或疏忽』的裁決並不正確。」

「世界反禁藥組織無意要求取消任何比賽結果，而是對先前的裁決提出異議。」