快訊

「公開但不能說的秘密」國軍赴美交流訓練 國防部低調應對

批北市議會查京華城案「程序粗糙」 律師：根本公審、羞辱公務員

真主黨證實領導人死於空襲 誓言繼續針對以色列戰鬥

高球／JLPGA日本公開賽 蔡佩穎3回合並列第12

中央社／ 台北28日電
旅日好手蔡佩穎。資料照
旅日好手蔡佩穎。資料照

JLPGA年度4大賽之一的日本女子高爾夫公開錦標賽，今天進行第3回合，台灣好手蔡佩穎繳出70桿，並以3天低於標準2桿的214桿、並列第12名，落後領先者6桿。

總獎金1.5億日圓（新台幣約3380萬元）的日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）女子公開錦標賽，是年度第3場4大賽，台灣有蔡佩穎、吳佳晏參賽，而2人也都順利晉級後2回合決賽。

今天的第3回合，蔡佩穎全場抓4博蒂、吞2柏忌繳出70桿，她今年在日本次巡賽出場9場，以中信女子公開賽的並列第3最佳。

蔡佩穎在第3回合表現不差，全場開球上球道率85.7%，標準桿上球道率也有78%的水準，全場30推也比第2回合的32推還要進步。

另一名台灣好手吳佳晏，則是抓3博蒂、吞4柏忌繳出73桿，並以3天平標準的216桿暫時並列第23名。

吳佳晏今年在JLPGA頻繁出賽，共打了24場，其中18場順利晉級，但僅1場打進前10名。

經過3回合的激戰，由地主的竹田麗央以208桿暫居單獨領先，竹田麗央今年已經斬獲6場日巡賽冠軍，目前在獎金榜及年度積分榜都高居第1。

吳佳晏 蔡佩穎 高爾夫

延伸閱讀

澳門羽賽／擊敗日本新星宮崎友花 林湘緹首闖女單決賽

北太平洋海岸警備執法機構論壇高官會 會議達多項共識

日本準首相石破茂布局黨務 小泉進次郎將任選舉對策委員長

準日相曾提議「亞洲北約」抗中 北京學者：應警惕石破茂

相關新聞

射擊／世界第一後首戰成功守金 李孟遠下月挑戰年終賽

我國巴黎奧運射擊男子定向飛靶銅牌好手李孟遠，今天以地主身份在台北國際射擊大獎賽成功守住金牌，對於在登上世界第1名寶座後的...

射擊／羅芊雅台北大獎賽摘金 與李孟遠組混雙稱有靠山

儘管過去一年來受到腳傷影響未再參與國際賽事，但羅芊雅在復出的首場國際賽，就以地主身分在台北大獎賽奪下女子定向飛靶金牌，她...

網球／網球球王辛納藥檢沒過沒禁賽 世界反禁藥組織提上訴

世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency, WADA）今天表示，已就義大利網球好手辛納的禁藥案向...

澳門羽賽／謝沛珊搭洪恩慈晉女雙決賽 明拚合拍首冠

BWF超級300的澳門羽球公開賽，我國今天共有兩組好手取得決賽門票，其中女單好手林湘緹今天遭遇第4種子的宮崎友花，最終以...

高球／JLPGA日本公開賽 蔡佩穎3回合並列第12

JLPGA年度4大賽之一的日本女子高爾夫公開錦標賽，今天進行第3回合，台灣好手蔡佩穎繳出70桿，並以3天低於標準2桿的2...

中國網賽／詹皓晴攜手俄羅斯搭檔 內戰擊敗吳芳嫺晉女雙16強

台灣網球女將詹皓晴今天與俄羅斯搭檔庫德梅托娃在中國公開賽的女雙首輪，以6比4、6比3擊敗另名台灣女將吳芳嫺與挪威搭檔愛克...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。