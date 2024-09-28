高球／JLPGA日本公開賽 蔡佩穎3回合並列第12

JLPGA年度4大賽之一的日本女子高爾夫公開錦標賽，今天進行第3回合，台灣好手蔡佩穎繳出70桿，並以3天低於標準2桿的214桿、並列第12名，落後領先者6桿。

總獎金1.5億日圓（新台幣約3380萬元）的日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）女子公開錦標賽，是年度第3場4大賽，台灣有蔡佩穎、吳佳晏參賽，而2人也都順利晉級後2回合決賽。

今天的第3回合，蔡佩穎全場抓4博蒂、吞2柏忌繳出70桿，她今年在日本次巡賽出場9場，以中信女子公開賽的並列第3最佳。

蔡佩穎在第3回合表現不差，全場開球上球道率85.7%，標準桿上球道率也有78%的水準，全場30推也比第2回合的32推還要進步。

另一名台灣好手吳佳晏，則是抓3博蒂、吞4柏忌繳出73桿，並以3天平標準的216桿暫時並列第23名。

吳佳晏今年在JLPGA頻繁出賽，共打了24場，其中18場順利晉級，但僅1場打進前10名。

經過3回合的激戰，由地主的竹田麗央以208桿暫居單獨領先，竹田麗央今年已經斬獲6場日巡賽冠軍，目前在獎金榜及年度積分榜都高居第1。