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澳門羽賽／謝沛珊搭洪恩慈晉女雙決賽 明拚合拍首冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

BWF超級300的澳門羽球公開賽，我國今天共有兩組好手取得決賽門票，其中女單好手林湘緹今天遭遇第4種子的宮崎友花，最終以17：21、21：16、21：16逆轉勝出，生涯首闖超級300決賽，至於女雙謝沛珊／洪恩慈也擊退第3種子的印度組合，將拚合拍首冠。

澳門公開賽今天展開4強賽賽程，我國共有6組人馬登場，其中率先登場的混雙葉宏蔚／詹又蓁以兩個11：21敗給中國大陸組合郭新娃／陳芳卉。

但緊接出賽的女單好手林湘緹則是對上世界排名第18名的宮崎友花，儘管雙方生涯首度交手由宮崎友花以直落二勝取勝，但今天雙方再度碰頭，林湘緹在首局以17：21讓出，但接下來兩局都以21：16逆轉勝出，生涯首度闖進到超級300賽的金牌戰。

而同樣在女單4張賽登場的邱品蒨，則是遭遇世界排名第32名的中國大陸高昉潔，但最終以13：21、21：14、13：21敗下陣來，無緣決賽。

至於在雙打賽場上，女雙謝沛珊／洪恩慈面對印度組合喬莉（Treesa Jolly）／普萊勒（Gayatri Gopichand Pullela），最終以21：17、16：21、21：10勝出，兩人合拍以來首度晉級決賽；而女雙詹又蓁／楊筑云、男雙李芳至／李芳任，今天則是雙雙在四強賽遭到大陸組合擊退，無緣爭金。

羽球 葉宏蔚

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