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中國網賽／詹皓晴攜手俄羅斯搭檔 內戰擊敗吳芳嫺晉女雙16強

中央社／ 台北28日電
詹皓晴（右）和俄羅斯搭檔庫德梅托娃。（圖／劉雪貞提供，資料照片）
詹皓晴（右）和俄羅斯搭檔庫德梅托娃。（圖／劉雪貞提供，資料照片）

台灣網球女將詹皓晴今天與俄羅斯搭檔庫德梅托娃在中國公開賽的女雙首輪，以6比4、6比3擊敗另名台灣女將吳芳嫺與挪威搭檔愛克里，挺進女雙16強。

詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）共組的「台俄聯軍」近況表現不俗，相繼在美國網球公開賽、首爾女網賽晉級女雙4強，也幫助詹皓晴在女雙世界排名前進至第17名，本週兩人前往參加世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的中國公開賽，並名列女雙第7種子。

「台俄聯軍」首輪面對另名台灣女將吳芳嫺與挪威愛克里（Ulrikke Eikeri）的組合，雙方在首盤前8局皆2度突破對手的發球局，形成4比4平手，不過「台俄聯軍」技高一籌，第9局保住發球局後，立刻再上演破發，順利以6比4搶下首盤。

次盤雙方在前4局上演互破戲碼，但兩組人馬也隨即狀態回穩，然而「台俄聯軍」在第8局成功完成破發後，沒有給對手任何機會，第9局即以保發拿下比賽勝利，同時取得女雙16強門票。

至於已經搶下網球年終賽女雙資格的台灣名將謝淑薇，這次未與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）聯手挑戰中國公開賽，反倒與中國23歲小將王欣瑜攜手，預計於29日在女雙首輪對決頭號種子加拿大的達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與紐西蘭的羅莉芙（ErinRoutliffe）。

吳芳嫺 羅斯 詹皓晴

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