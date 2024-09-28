羽球／Natuos品牌亮相京站 奧運金牌得主李洋現身見面會

瑞士設計的時尚戶外品牌 Natuos 今日在台北京站一樓隆重舉行品牌發表會，並特別邀請2024年巴黎奧運羽球雙打金牌得主李洋擔任一日店長，與現場粉絲零距離互動。活動甫一開始，100張號碼牌即被熱情的粉絲搶購一空，現場氣氛熱烈。

此次活動中，Natuos展示三大主打系列，融合環保、時尚與天然材質，體現品牌對可持續發展的承諾。靈感源自阿爾卑斯山的壯麗自然，Natuos以「Nature」與「Us」為品牌理念，強調人類與自然的緊密聯繫。

本次發表會現場展示以下三大系列產品：

瑞士設計Natuos膠原蛋白YOGA系列：

採用玻璃纖維強化尼龍66，具備透氣、親膚、支撐、抗皺等特性，適合高強度運動與日常穿搭。

瑞士設計Natuos城市環保機能系列：

運用無氟潑水加工與再生聚酯纖維等環保材料，符合全球最高環保標準，兼具功能與性美感。

super.natural瑞士機能潮牌：

結合美利奴羊毛與高功能材料，具備卓越的吸濕排汗、防臭與奢華質感，並獲得BLUESIGN® SYSTEM 認證，彰顯品牌的永續理念。

品牌理念揭示與李洋現身互動

Natuos品牌代表陳盈璇首先分享品牌故事，揭示其設計背後的靈感與理念。隨後，奧運羽球金牌得主李洋作為特邀嘉賓，擔任一日店長，與現場觀眾進行互動合影。品牌還將特別致贈VIP會員卡給李洋，象徵品牌與運動精神的完美結合。

活動現場，Natuos 更準備了布朗博士潔膚露禮盒與 ABOVTIME 冷杉精油，讓媒體與幸運消費者共同感受品牌的溫度。

大自然與時尚的詩篇

Natuos將大自然的純粹與力量融入每一件作品，堅持使用無氟無毒材料、環保回收紗線與天然纖維，力求在設計與功能之間取得完美平衡，並啟發人們擁抱可持續的生活方式。

Natuos 快閃櫃活動將於即日起至10月10日在台北車站京站1樓和新竹巨城SOGO 4樓舉行，全品項限時限量85折，並有滿額贈活動，欲搶購從速。

奧運金牌李洋擔任natuos一日店長與品牌創辦人陳盈璇。Natuos提供

奧運金牌李洋擔任Natuos一日店長活動，與眾多粉絲合影。Natuos提供