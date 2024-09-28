射擊／羅芊雅台北大獎賽摘金 與李孟遠組混雙稱有靠山

儘管過去一年來受到腳傷影響未再參與國際賽事，但羅芊雅在復出的首場國際賽，就以地主身分在台北大獎賽奪下女子定向飛靶金牌，她表示儘管成績還不如自己預期，但也希望自己能一步一腳印找回好表現。

過去曾拿下全運會金牌的羅芊雅，前一次參與國際賽正好是近一年前在公西靶場舉行的東南亞射擊錦標賽，在那之後她因為腳傷問題休養了近半年未碰槍，直到這半年才開始慢慢恢復訓練與參賽，並在本周登場的台北大獎賽中重返國際賽舞台。

在這兩天登場的女子定向飛靶賽事中，羅芊雅也在預賽射出114分的成績，在該組賽事不舉行決賽的情況下，就以此成績拿下金牌，談到這次個人表現，她說：「這是我傷後第一場國際賽，其實還沒有達到我的目標，希望至少能116分，不過看來是老天爺不給我，那我就一步一腳印，慢慢找回成績。」

而這次大獎賽後羅芊雅也可望回到培訓隊行列，教練謝志培也計畫讓她與李孟遠組成混雙挑戰國際賽事，羅芊雅也表示，自己與李孟遠從高中就相識，對於雙方的首次合作也感到期待。

談到今年李孟遠在巴黎奧運為台灣射擊隊拿下史上首面獎牌，與之搭檔是否會有壓力，羅芊雅說：「其實完全不會有壓力，反而會覺得很安心，因為他會是最大的靠山。」

李孟遠也表示，在得知與羅芊雅將合作搭混雙後，也不斷讓搭檔知道不要有害怕拖累對方的想法，「首先還是先拚好個人成績，千萬不要因此而有壓力，只要個人賽比得好，企圖心有出來，就有機會成功，她的天分很好，相信一定做得到。」